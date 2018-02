Fabbrica senza materie prime, tre reparti si fermano alla Fca tra stasera e martedì mattina

TERMOLI. Non solo la Sevel, anche allo stabilimento Fca di Termoli, solo su alcune lavorazioni, salterà il terzo turno di questa sera e quello di domani, il primo, dalle 6 alle 14.

Sarà sospesa l'attività lavorativa per mancanza materiali per lo stabilimento di Termoli per le seguenti aree e turni: per il terzo turno di questa sera e per il primo turno di domani mattina per le aree del cambio C 520 e motore Fire 8v.

Per il solo terzo turno di questa sera per l’area del Fire motore 16 valvole.

Le restanti aree lavorano regolarmente. Alcune aree come logistica e staff e presidi lavoreranno regolarmente.

Ad annunciarlo la segreteria provinciale Uilm-Uil.