Sevel ancora ferma e senza i cambi prodotti a Termoli, la Fim-Cisl polemizza

TERMOLI. «Siamo di fronte all’ennesima testimonianza di un sistema Paese che non funziona. Sono bastati pochi centimetri di neve e qualche grado sotto zero per paralizzare la più grande zona industriale del Centro-sud. Non si può basare la sicurezza delle arterie stradali bloccando il traffico ai mezzi pesanti soprattutto se l’ondata di maltempo è annunciata da più di una settimana». A denunciarlo il segretario interregionale della Fim-Cisl di Abruzzo e Molise, Domenico Bologna. Una stoccata pervenuta dopo che è saltato il turno di lavoro completo ieri nella val di Sangro, allo stabilimento Sevel. «Se il rimedio al freddo è bloccare le strade, nelle nazioni Nordiche e in Germania, le aziende si bloccherebbero per quattro mesi all’anno.

Non tenere conto della vocazione industriale del nostro territorio non munendoci di idonei mezzi per fronteggiare simili situazioni, che nella stagione invernali sono normalissime, significa non dare garanzie valide di agibilità industriale alle tante multinazionali presenti. Su questo le istituzioni, ad ogni livello, hanno il dovere, oltre alla responsabilità, di dare risposte concrete alle aziende e ai lavoratori. Sono le stesse istituzioni che poi quando le aziende decidono di delocalizzare, come la Honeywell, fingono di scandalizzarsi. Vorremmo più fatti e meno chiacchiere da campagna elettorale. Vorremo che la nostra regione diventi da riferimento per chiunque voglia investire.

Basterebbero infrastrutture idonee. Lo stop ai mezzi pesanti ha determinato il fermo produzione della Sevel di due giorni (per ora) e di quasi tutta la val di Sangro. Le ripercussioni ricadranno tutte sui lavoratori che dovranno recuperare queste giornate al sabato oltre i 15. già previsti dal Ccsl. Questo comunicato non vuole essere un manifesto di polemica sterile. Vorremmo che chi di dovere faccia una seria riflessione e prenda le dovute contromisure prima che sia troppo tardi. Prima che altre multinazionali, dopo la Honeywell, decidano di delocalizzare».

Ricordiamo che alla Sevel mancano i cambi M40 prodotti allo stabilimento Fca di Termoli.