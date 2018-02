Eolico in mare: pale da 90 metri visibili dalla costa e il Parco del Gargano dice no

TERMOLI. L’Ente parco del Gargano ribadisce il suo ‘no’ all’installazione della centrale off-shore della “Trevi Energy Spa” di Cesena nelle acque antistanti i Comuni di Chieuti, Serracapriola e Lesina, in prossimità dell’area protetta delle isole Tremiti La centrale (estesa per 40 kmq) consterebbe di 60 turbine di 150 m con una potenza di 3,3 Mw per complessivi 198, oltre ad una serie di opere ed infrastrutture necessarie alla costruzione dell’impianto. Tra di queste una stazione marina di trasformazione elettrica ed una condotta sottomarina lunga 8,5 km. L’Ente fonda il proprio parere contro la realizzazione, reiterando una presa di posizione espressa in una Conferenza di servizi risalente al 2013:“Il promontorio del Gargano e le Diomedee concretano un corridoio ecologico importante per le rotte di migrazione dell’avifauna verso l’Europa, l’Africa, i Balcani e l’Italia Il progetto, che prevede una concessione demaniale per 25 anni, costituirà una barriera fisica per gli uccelli che frequentano le aree poste all’interno del Parco nazionale del Gargano (lagune di Lesina e Varano), qualificate zone di protezione speciale”.

Sin qui la notizia. Ma, a proposito dell’arcipelago, va ricordato che, nel recente passato, il Direttivo del ‘network’ delle “Aree marine protette del mar Mediterraneo già aveva ratificato l’adesione delle Diomedee a questo organismo che si propone - attraverso la promozione e la condivisione di esperienze e di buone pratiche dei soggetti gestori - di arrestare la perdita di biodiversità e di raggiungere gli obiettivi di conservazione sull’ambiente marino prossimo alla Puglia ed al Molise. L’adesione fu proposta proprio dall’Ufficio di presidenza dell’Ente parco nazionale del Gargano che - oltre a dare lustro alle Tremiti - prospetta all’arcipelago un futuro di respiro internazionale proseguendo il percorso iniziato nell’ultimo biennio in fatto di tutela, di promozione e di fruizione del territorio a vantaggio di turisti, residenti ed imprenditori-operatori del settore. “MedPan” oggi si compone di una trentina di soci che rappresentano Enti gestori di aree marine protette di tutto il bacino mediterraneo: 11 sono italiani e 23 sono ‘partner’ internazionali che supportano la lievitazione della rete al fine di conseguire i debiti obiettivi di efficacia nella conservazione dell’ambiente. Questa struttura in collaborazione con associazioni internazionali come l’Unione internazionale per la conservazione della natura, il Wwf e il Centro regionale per le attività riguardanti le ‘Aree specialmente protette’. “In un momento di difficoltà economiche si è ritenuto necessario creare forme di coordinamento e di collaborazione con autorevoli ‘partners’ e con interlocutori nazionali ed internazionali per rompere quel muro di isolamento, fisico ed ideologico con cui – da tempo - le Tremiti si trovano a fare i conti. MedPan rappresenta una straordinaria occasione per individuare e mettere in pratica quegli interventi volti a stabilire l’equilibrio tra tutela dell’habitat ed esigenze (anche economiche) dell’uomo. Le Diomedee – dicono all’Ente ‘Parco del Gargano? - sono la perla rara del Mediterraneo che, per ciò stesso, vanno valorizzate e protette da speculazioni che antepongano il profitto davanti a tutto. L’ente Parco non farà mai mancare il suo apporto. Auspico che lo stesso vorranno fare le istituzioni e gli stessi cittadini delle isole”.

A fronte di questo ‘cahier’ di buoni propositi, si rischia di vedere affiorare nel mare pale alte90 metri che dovrebbero soddisfare il fabbisogno di energia di 150mila famiglie. Una volta installata la centrale sarebbe ben visibile dal Molise, trasformando il paesaggio e la linea dell’orizzonte a causa dei punti bianchi, riflessi dai piloni impiantati in mezzo al mare a pochi passi da Campomarino. La regione, dunque, ne è sicuramente coinvolta (impatto e rumore su paesaggio); ciò nonostante non risulta che enti locali territoriali e sovraordinati facciano sentire la propria voce.

Claudio de Luca