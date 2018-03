Informazione negata nelle aree interne ma la Regione nicchia

LARINO. C’è l’idea (errata) che chi abbia la possibilità di andare su internet non legge più un quotidiano. La credenza è radicata, ma è infondata. Difatti, per constatarne l’infondatezza è sufficiente ricostruire l’andamento delle vendite annuali dei quotidiani dal 1998 ad oggi. L’anno in cui si raggiunse il picco delle vendite fu il 1990. Poi cominciò il calo, sia pure con qualche pausa. Le cifre la dicono lunga sulla questione; in ispecie per i periodi in cui ebbe a registrarsi qualche ottimismo. Nel 2001, quando solo un quarto delle famiglie aveva accesso ad Internet, “Repubblica” aveva immaginato una inversione di tendenza (“Ci siano lasciati alle spalle la crisi dei quotidiani”. Poi arrivò il 2008, l’anno della grande crisi (che perdura ancora oggi). Rispetto al 1998, con vendite già in calo rispetto al ‘baratro’ del ’90, la frana transitò al 19.6%. Perciò è fuor di dubbio che - dal 2009 in poi - vi sia stata una forte accelerazione in negativo per i quotidiani, con una perdita di 25.7 milioni di copie da allora al 2016, a stento attenuata dalle vendite dei ‘collaterali’ (libri, dvd, etc.)

“I giornali li comprano solo i vecchi. I Cinesi hanno acquistato di tutto (ristoranti, bar, negozi, palazzi). Tutto, tranne le edicole, quasi a volere dimostrare di non essere mica scemi, visto l’andazzo dei tempi”. Oggi, nelle grandi città, le strutture delle edicole servono solo per permettere ai graffitari di disegnarci su qualcosa.

A Roma l’edicola gestita dal figlio di Fausto Bertinotti ora appartiene ad un bengalese. Oramai al loro interno si fa di tutto, tranne che diffondere giornali. Sono diventati chioschi, bazar, locali di somministrazione di alimenti e di bevande. Vi si vendono persino i ticket per i bus, le ‘t-shirt’, gli zainetti, i magneti ed i calendari. E i giornali? “Vendiamo solo qualche quotidiano straniero ai turisti. Italiani poco, quasi niente. Possiamo pagare luce ed affitto solo se vendiamo le figurine dei calciatori e delle eroine dei fumetti per bambini”.

In Molise l’andamento è uguale.Il trasporto dei quotidiani e dei settimanali è gestito, in regime di monopolio, da una Azienda di Teverola (Ce) che serve soltanto 45 edicole nel Campobassano e 33 nell’Isernino. Manco questo drastico calo di ‘cultura’ interessa i vari Esecutivi comunali, i due provinciali e quello regionale.Eppure, per andare incontro alle economie delle edicole basterebbe sicuramente un decimo di quanto la Regione ha deciso di stanziare per il “sostegno all’editoria”, quella che ha provocato una causa famosa in Molise tra il Presidente Frattura, il suo avvocato-testimone, la Direttrice di una testata televisiva ed un magistrato inquirente. Ma non solo.

Qualche addetto ai lavori ha l’impressione che i proventi della legge rischino di finire solo in mano agli amici del padrone o a chi gonfia le spese generali ma non stabilizza i giornalisti. Chi scrive non ci crede, ma ha l’obbligo di citare per una questione di obiettività. Solo nel capoluogo di regione sono otto le rivendite di giornali che negli ultimi quattro anni hanno abbassata la saracinesca.Un tempo a Larino le edicole erano due, oltre ad un punto che serviva la Stazione ferroviaria. Non è che si vendesse molto, ma – solo di quotidiani – le copie cedute giornalmente erano poco più di duecento.

Oggi è rimasto un solo punto-vendita che vive sulla paccottiglia di contorno ai prodotti di carta stampata. Purtroppo al distributore non conviene arrivare dappertutto. Far arrivare il furgone in ogni centro è dispendioso; perciò il gestore dell’Agenzia ha triplicato i costi portandoli a 40 euro settimanali. Come può un piccolo giornalaio contribuire se l’attività che gestisce incassa pochissimo (18-19%)? Altrove si sta lavorando a progetti di salvaguardia. L’Associazione nazionale dei Comuni ha sottoscritto un accordo con la Federazione degli editori di giornali.

In Molise i sindaci restano silenti, l’Assostampa riconosce che nelle zone interne del Molise, da anni, non vengono più consegnati quotidiani e periodici. Ma la denuncia del sindacato non basta se non interviene il Governo regionale.

Claudio de Luca