Liberare le linee elettriche dalla vegetazione, partiti i lavori a Termoli

TERMOLI. Negli inverni più rigidi e nevosi, nelle estati più torride e caratterizzate dagli incendi, quante volte abbiamo udito l’importanza di sgombrare le linee elettriche dalla vegetazione, per evitare pericoli, danni e interruzioni di energia elettrica, il motore del mondo. Dallo scorso 2 marzo al prossimo 31 dicembre, la ditta incaricata dall’Enel, ossia la European Global Service ha cominciato l’opera di taglio e deramificazione delle piante esistenti lungo la linea dei tralicci di media e bassa tensione. Obiettivo il ripristino o la realizzazione ex novo delle fasce di rispetto sulle linee elettriche aeree esterne di distribuzione.

Non solo, il lavoro servirà anche per garantire sentiero di accesso alle cabine, il decespugliamento e la pulizia delle pertinenze delle cabine secondarie. Per questo è stato diramato un avviso pubblico. «Avvisiamo tutti i proprietari dei fondi sottostanti le linee elettriche presenti nel comune di Termoli che durante il periodo sopra indicato verranno effettuati i lavori in oggetto indicati necessari per il mantenimento in sicurezza dei conduttori al fine di evitare danni a persone e a cose.

Il legname residuo rimarrà a disposizione dei singoli proprietari mentre il frascame sarà accatastato lungo i margini delle fasce di rispetto, secondo le prescrizioni tecniche contrattuali e forestali. I proprietari dei fondi interessati all'intervento possono chiedere informazioni ai seguenti numeri telefonici 0742.920276 (ufficio) 338.4970061 (Daniele Annibali), e Jakupi Suad (333.9532614)».