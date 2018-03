Il Tunnel R..esiste nel piano triennale dei Lavori pubblici

TERMOLI. Che fine ha fatto il progetto del tunnel? Non se ne parla più, anche perché il governo Gentiloni a motrice Pd più che in scadenza, politicamente parlando, è scaduto. Tuttavia, l’amministrazione Sbrocca, che punta quanto meno ad arrivare a fine mandato, nella tarda primavera 2019, non demorde e nell’approvare in giunta il piano triennale dei Lavori pubblici ha chiaramente riprogrammato l’intervento di riqualificazione del centro storico, nonostante non se ne conosca ancora l’esito dell’iter procedurale, fermo nei cassetti di Palazzo Chigi.

Il sindaco mostra di avere le idee chiare. Nelle schede progettuali l’intervento è classificato per 19.967.000 euro, quasi venti milioni, insomma, la gran parte iscritta a Bilancio nel 2019, con un solo milione previsto in quota investimento per il 2018. Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati per ciascuna opera: il responsabile del procedimento; l'importo dell'annualità; l'importo totale dell'intervento; le finalità; la conformità urbanistica e la verifica dei vincoli ambientali; le priorità; lo stato di progettazione; i tempi di esecuzione con specificazione del trimestre inizio lavori e fine lavori.

Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e pertanto: per ciascuna opera, nel caso in cui essa sia ripartita in più lotti, sono state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di "incompiute"; i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti; l'Elenco annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari, distinguendo le risorse proprie da quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici e quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili; nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione intende realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale.