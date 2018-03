Nuovi mezzi e servizio civile, come cresce la Misericordia

TERMOLI. Dal Servizio civile alla benedizione di due nuovi mezzi, alla Misericordia non ci si annoia mai.

Una dozzina di ragazzi che si renderanno utili alla comunità locale. Sono i prescelti dalla Misericordia per il servizio civile 2018. Si è concluso ieri in via Biferno, a Termoli, il corso formativo per la specifica dalla durata di 30 ore in 3 giorni, bella full immersion. A disposizione dei volontari l’esperienza e il bagaglio del consigliere nazionale delle Misericordie Gualtiero Spessotto.

Tra i temi e gli argomenti al centro della sessione formativa anche la storia della Confraternita e i rudimenti di Protezione civile e di assistenza socio-sanitaria, il must della Misericordia sul nostro territorio. A conclusione della sessione mattutina, padre Enzo Ronzitti ha anche benedetto nuovi mezzi in dotazioni alla Confraternita. Immancabile la foto di gruppo con tutti i volontari di via Biferno e il loro Governatore, Romeo Faletra.