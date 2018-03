Piazza del Papa, verso la nuova rotatoria

TERMOLI. In città rimane un solo vero incrocio ancora semaforizzato, quello di piazza Giovanni Paolo II, che disciplina la circolazione proveniente da via Madonna delle Grazie nelle due direzioni Nord e Sud, nonché via America e via Asia.

Si tratta di un crocevia fondamentale per Termoli e allora l'amministrazione comunale ha deciso, tempo fa, di togliere di mezzo il semaforo e realizzare un'altra ampia rotonda. L'intervento sarà realizzato a carico del privato come opera a scomputo della cosiddetta lottizzazione Andreoli-Progeco.

Da alcuni giorni ci sono sul posto dei tirocinanti al servizio del Comune per effettuare rilievi di traffico sull’incrocio di piazza del Papa, per studiare il corretto dimensionamento della futura rotatoria.