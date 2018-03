Anche al Mercato di San Timoteo calpestata l'ordinanza sui rifiuti

TERMOLI. L'ultima segnalazione pubblicata da Termolionline è datata 19 febbraio. Trascorrono appena 3 settimane e cambiando area mercatale le abitudini rimangono tali, pessime.

Ci hanno inviato uno scatto che testimonia quanta superficialità c'è da parte degli ambulanti sull'onere di gettare i rifiuti in modo conforme.

Ricordiamo che non molto tempo fa un’ordinanza comunale stabilì le nuove regole per come lasciare a fine giornata le aree adibite a mercato per la vendita ortofrutticola e di prodotti ittici.

Ordinanza che diceva: "obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli esercenti dei mercati. I titolari e gestori devono quindi provvedere, sotto la loro responsabilità, al conferimento dei rifiuti sempre e in modo differenziato e alla vigilanza nei riguardi del proprio personale collaborante.

E' tassativamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato all'interno del proprio stallo di vendita e nelle aree mercatali, al centro dei piazzali e in prossimità delle griglie di raccolta delle acque ,i rifiuti prodotti durante lo svolgimento dei mercati", dove poi seguono gli orari per il deposito corretto.

Invece, stando alla foto inviataci, questa è la situazione del mercato di via Fratelli Brigida dopo il sabato dove pare non vengano rispettate affatto tali normative. Nel caso di specie, facile che se continuino così si otturerà di nuovo la griglia per lo scolo delle acque.