Da dipendenti dello Zuccherificio a lavoratori socialmente utili

TERMOLI. Ultima chiamata di questa legislatura, probabilmente, per i lavoratori dello Zuccherificio del Molise, al cospetto del governatore Paolo di Laura Frattura e degli assessori alle Attività produttive e Politiche agricole, rispettivamente Carlo Veneziale e Vittorino Facciolla. E’ avvenuto martedì scorso, alle 16, nel parlamentino di via Genova. Sul tavolo della discussione a Campobasso quel ricorso a bandi per la collocazione a tempo nelle amministrazioni locali come lavoratori socialmente utili, che da mesi non vedeva la luce.

La Regione Molise coinvolgendo gli enti locali, stanzierà 3,5 milioni di euro. La formalizzazione ci sarà lunedì prossimo e vedrà garantire questa forma di reimpiego per 18 mesi, nel comune di appartenenza. A ciascun lavoratore che oggi è in mobilità andranno 900 euro circa e sarà garantita la copertura degli oneri previdenziali. Nel frattempo ci sono sempre sgravi fiscali pesanti e quei contributi di cui se le aziende ne faranno richiesta devono poi assumere per almeno 3 anni uno dei disoccupati ex Zuccherificio.