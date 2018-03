Viaggiare all’estero, campi per minorenni e scambi in Europa

TERMOLI. Prosegue l’attività dell’Ufficio Europa del Comune di Termoli. In arrivo tante proposte per i giovani e, in questo caso, anche per i più giovani.

IBO Italia, Organizzazione Non Governativa (ONG) e Onlus di ispirazione cristiana impegnata nel campo della cooperazione internazionale e del volontariato in Italia e nel Mondo, propone campi per ragazzi dai 14 ai 17 anni.

Si tratta di Campi di Lavoro e Solidarietà, esperienze di volontariato che possono prevedere attività di costruzione, restauro, animazione ed educazione non formale, formazione alla pace e ai diritti umani, assistenza, tutela dell’ambiente e tanto altro ancora.

Per la fascia d’età compresa tra i 14 e i 17 anni ci sono diverse proposte sia in Italia a Cinisi (PA), Spilamberto (MO), Luserna San Giovanni (TO), Vicchio (FI), San Leonardo di Cutro (KR), sia all’estero in Belgio, Estonia, Finlandia, Germania, Francia, Spagna etc.

Per maggiori informazioni su costi, iscrizioni e moduli di partecipazione:

https://iboitalia.org/

Alla pagina Ufficio Europa del sito del Comune di Termoli si trovano inoltre molte altre proposte di scambi e possibilità di esperienze all’estero.

È rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni lo scambio giovanile Erasmus+ in Romania e si svolgerà dal 3 al 15 maggio.

Il progetto «OLYMPIC SPIRIT FOR PEACEBUILDING» («OLIMPISM») è l’oggetto dello scambio giovanile Erasmus+ in Grecia. È un'iniziativa transnazionale rivolta ai giovani tra i 18 e i 30 anni. L'obiettivo del progetto è quello di informare e sensibilizzare i giovani ai valori legati allo spirito olimpico come messaggio di costruzione della pace. Gli ideali sportivi e la disciplina sportiva saranno considerati uno strumento "al servizio dello sviluppo umano armonico per la promozione di una società pacifica che assicura la preservazione della dignità umana", come descritto nella Carta Olimpica. Il corso di formazione sarà sviluppato in lingua inglese e si svolgerà dal 14 al 23 aprile 2018.

Altro scambio giovanile proposto da Erasmus+ “HEALTY LIFE FOR YOUTH” ad Ankara in Tuchia dal 6 al 13 maggio 2018.

Il progetto coinvolgerà 35 giovani provenienti da sette paesi: Turchia, Polonia, Spagna, Lituania, Romania, Italia e Serbia. Durante i sette giorni parteciperemo ad attività sportive, come escursioni, caccia al tesoro, calcio, attività outdoor.

Il progetto si svolge dal 6 al 13 maggio 2018.

Basta essere maggiorenni per partecipare ai casting per animatori turistici promossi da E.V. Group, agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, che cerca e assume 180/200 Animatori anche prima esperienza da inserire nei Villaggi, Hotels e Resorts in Italia ed Estero. Profili ricercati:

- Capi animazione

- Capi villaggio

- Responsabili diurna

- Coreografi

- Ballerini

- Direttori artistici

- Responsabili e animatori mini e junior club

- Istruttori fitness, zumba e balli

- Animatori polivalenti, di contatto, di punta

- Cantanti

- Scenografi

- Costumisti

- Cabarettisti

- Tecnici suono/luci deejay

- Assistenti bagnanti

L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a residente in Italia da coinvolgere in un progetto di Servizio Volontario Europeo coordinato dal partner SEEDS (Islanda). Il progetto SVE avrà la durata di 5 mesi, da metà aprile a metà settembre 2018 e si svolgerà a Reykjavik, Islanda.