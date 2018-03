Aspettando il bando! Solo rinvii per gli ex dipendenti dello Zuccherificio

TERMOLI. Secondo incontro consecutivo a vuoto per gli ex dipendenti dello Zuccherificio del Molise. Dopo lunedì, anche ieri è stato rinviato a martedì prossimo il vertice per definire al meglio gli impegni attraverso cui finanziare i 3,5 milioni di euro ed emettere il bando per consentire a chi è in mobilità e si trova disoccupato a potersi riconvertire in lavoratori socialmente utili nel comune di appartenenza. Annunci dopo annunci, convocazioni dopo convocazioni, ma fino ad ora si rimane nel limbo delle promesse e la legislatura sta velocemente volgendo al termine (anzi, sarebbe già terminata se non si fosse fatto slittare il voto delle regionali al 22 aprile).

La speranza così rimane davvero appena a un filo, visto che in ballo ci sono anche le scelte di natura elettorale, che sottraggono energie e tempo da parte di chi governa il Molise. Vedremo il 20 marzo, se la festa del papà, seppur già passata, porterà il regalo tanto atteso. Quel provvedimento che garantirebbe per 18 mesi 900 euro al mese e metterebbe al riparo anche chi ha la mobilità in scadenza tra giugno e dicembre 2018.