Bollette Crea, il Comune sollecita la soluzione​

TERMOLI. Bollette Crea, il Comune sollecita soluzione.

Dato il persistere di segnalazioni giunte anche in Comune relative a bollette e solleciti di pagamento da parte della Crea gestioni srl, si specifica che il problema è interno alla stessa Crea, società che ha in appalto il servizio di fornitura idrica, e alla società che per essa si occupa del recupero crediti.

Pertanto ai cittadini verranno fornite risposte e spiegazioni solo ed esclusivamente dalla Crea presso la sua sede in via degli Atleti, 22.

L’Amministrazione comunale, dal suo canto, sta già provvedendo a sollecitare il gestore affinché riduca il disagio provocato ai cittadini e risolva il problema il prima possibile.