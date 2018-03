Metanodotto Larino-Chieti, arriva l'autorizzazione della Regione Molise

LARINO. La giunta regionale del Molise al gran completo, col governatore Frattura e gli altri tre assessori, Veneziale, Facciolla e Nagni, con delibera dello scorso 25 febbraio, la n. 97, ha autorizzato la realizzazione e l’esercizio del nuovo metanodotto Larino-Chieti. L’esecutivo prende atto degli esiti della conferenza di servizi semplificata indetta dal Servizio Programmazione Politiche Energetiche e, per l’effetto, esprime assenso ai fini dell’intesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera b) dell’Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2011, in relazione all’istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell’art. 52 – quinqies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, del metanodotto “Larino – Chieti” DN 600 (Diametro 24”) DP 75 bar., presentata dalla Società Gasdotti Italia Spa; di vincolare l’intesa alle prescrizioni formulate dai Servizi regionali interessati al procedimento; di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; di disporre la pubblicazione sul Burm della presente deliberazione».

Il metanodotto denominato “Larino–Chieti” si sviluppa per una lunghezza complessiva di Km. 111,646, interessando 25 comuni della Regione Abruzzo e i comuni di Larino, Guglionesi, Montecilfone, Palata, Montenero di Bisaccia, Tavenna e Mafalda della Regione Molise; il rilascio, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico previa intesa con le Regioni Abruzzo e Molise, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del metanodotto costituisce variazione degli strumenti urbanistici e comprende la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; come comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima nota n. 3074 del 07.02.2017, l’opera è stata assoggettata a procedura di valutazione di impatto ambientale dalle Regioni Abruzzo e Molise, le quali hanno espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, rispettivamente con atti CCR-VIA n. 2685 del 28 luglio 2016 e deliberazione di Giunta Regionale n. 625 del 17 novembre 2015.