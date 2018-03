Anno Giudiziario Tributario, Moscato: “Momento di crescita e confronto tra fisco e contribuenti”

CAMPOBASSO. Tanto è stato fatto, molto ancora c’è da fare. Il presidente della Commissione Tributaria Regionale del Molise, il dott. Francesco Saverio Moscato, ha tracciato il bilancio amministrativo dell’organo in occasione della cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario tributario.

“È questo un momento per riflettere sui temi della Giustizia tributaria e per confrontarsi tra magistrati, appartenenti agli ordini professionali, gli amministratori locali e i contribuenti” - ha detto Moscato.

Sull’attività espletata nel corso dell’ultimo anno: “I dati della Commissione Tributaria attestano un raddoppio degli appelli definiti con sentenza e il conseguente abbattimento del 20% della preferenza rispetto all’anno 2016. La quasi totalità delle sentenze è stata depositata. Ciascun Collegio - ha aggiunto Moscato - ha tenuto due udienze mensili, per un numero complessivo di 93 totali. Sono lusinghieri anche i risultati conseguiti dalle due Commissioni tributarie provinciali”.

“Tali risultati- ha continuato il presidente- sono particolarmente significativi e degni di apprezzamento in considerazione della circostanza che sono stati ottenuti malgrado i persistenti e consistenti vuoti di organico, sia nella componente dei giudici, sia in quella del personale amministrativo”.

Tra le “note dolenti”, invece, che rappresentano al contempo anche dei propositi di miglioramento, l’eccessiva prolissità degli atti, il massiccio afflusso di ricorsi e le deficitarie condizioni dei locali che ospitano la Commissione Tributaria regionale.

In chiusura, il dott.Moscato ha ricordato l’importanza di favorire un dialogo più fitto tra fisco e contribuenti, in un’ottica di confronto e rispetto reciproco: “L’evasione non si combatte solo con la repressione, ma anche con un cambiamento della cultura, della partecipazione e della solidarietà”.

“Non sono solo i cittadini che devono abbandonare la cultura dell’oppressione fiscale, deve essere anche il fisco, attraverso i suoi organi, ad intraprendere un percorso di ascolto e confronto”.