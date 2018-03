Stabilimento Fca, la denuncia della Fiom: nostri delegati vessati dai capisquadra

TERMOLI. Torna a farsi sentire la Fiom-Cgil allo stabilimento Fca di Termoli, per la Rsa e la dirigenza regionale molisana a Rivolta del Re è sempre la solita storia, ossia: «Il rispetto che non c’è in fabbrica». Sotto accusa il fantomatico articolo 30. «L'articolo 30 è inserito nel titolo terzo alla pagina 105 del Ccsl 2015/2018, da noi non firmato, regolamenta i rapporti in azienda, ossia le relazioni tra i lavoratori a tutti i livelli di responsabilità che devono basarsi sulla reciproca correttezza ed educazione.

Pertanto, in armonia con la dignità del lavoratore, i superiori dovranno improntare i rapporti con i dipendenti in termini di collaborazione ed urbanità, al fine di evitare comportamenti inopportuni ,offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, con la conseguenza di determinare una situazione di notevole disagio della persona cui sono rivolti. Alcuni delegati della nostra sigla sindacale, ultimamente, hanno ricevuto con insistenza dai lavoratori segnalazioni di atteggiamenti vessatori ed intimidatori adottati da capisquadra che omettono(cosa molto grave) ciò che è riportato alla pagina 105 del ccsl 2015/2018. Il fine non giustifica i mezzi, tale aspetto vogliamo ricordarlo ai vertici aziendali ed a tutti i preposti che "comandano" i team di ute.

Orbene, se si verificano purtroppo tali situazioni, come possono gli operai/operaie varcare gli ingressi dello stabilimento con il sorriso sulle labbra e la consapevolezza di svolgere le loro mansioni nella propria area lavorativa in armonia e tranquillità sia con i colleghi che con i superiori, se tra questi c'è più di qualcuno che soffre di protagonismo e disattende tutto quello che è riportato nell'articolo 30? La Fiom intende ricordare a tutti i lavoratori e le lavoratrici dello stabilimento Fca di termoli di essere sempre a disposizione nel raccogliere eventuali segnalazioni ed allo stesso tempo di tutelare nelle sedi opportune coloro che ne faranno espressa richiesta».