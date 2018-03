Scacco matto alla TeAm, la Rieco si aggiudica l'appalto per la raccolta dei rifiuti

TERMOLI. Sarà la società pescarese Rieco a gestire per 7 anni l’onere di mantenere pulita la città di Termoli e avviarne a riciclo i rifiuti differenziati. Stavolta il giro di vite è davvero ufficiale, dopo che dal Comune di Termoli era stato sospeso in aria l’esito della gara d’appalto sull’igiene urbana per approfondimento sulla proposta risultata poi la migliore.

Si è riunita ieri mattina la commissione di gara, che ha così concluso l’iter, dopo che il responsabile del procedimento Vito Tenore, in qualità di segretario generale e dirigente all’Ambiente oltretutto, ha vagliato tutti i chiarimenti giunti dalla ditta aggiudicataria. Per la terza volta sugli ultimi 3 appalti, cambia la società che gestirà la raccolta dei rifiuti, la differenziata, lo spazzamento, insomma, tutto quello che afferisce l’ambiente. L’appalto della durata di 7 anni ha il valore complessivo di 33.872.288,66 euro senza Iva.

Battute il gestore uscente Teramo Ambiente, che aveva nell’incarico in portafoglio a Termoli uno dei rami più floridi della sua attività, e la Tekneko, che gestisce il servizio per buona parte dell’Unione dei Comuni Basso Biferno.

L’aggiudicazione è avvenuta attraverso la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dell’offerta tecnica, in risposta al capitolato molto dettagliato attraverso cui l’amministrazione Sbrocca nell’ottobre 2016 bandì la gara a quasi un anno e mezzo dalla scadenza ufficiale dell’appalto TeAm (tutt’ora in regime di prorogatio) anche per evitare le lacune della gestione ormai in dirittura d’arrivo.