Sorteggio pubblico sulle strade di lottizzazione, «Saremo come sentinelle»

TERMOLI. Tornano di attualità le procedure amministrative per la messa in sicurezza delle strade di lottizzazione a uso pubblico a Termoli e il comitato di via Udine annuncia di essere…

«Siamo di sentinella. Come sempre. Attenti a cogliere qualsiasi segnale riguardi in qualche misura il nostro quartiere, attività che in questo periodo si traduce principalmente nel seguire gli sviluppi del progetto di messa in sicurezza delle strade di lottizzazione, poiché ci interessa particolarmente.

Nel nostro ultimo post vi avevamo comunicato della pubblicazione del bando di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura ristretta della gara di appalto dei lavori di che trattasi e della successiva selezione delle ditte da invitare alla gara vera e propria da parte del Comune di Termoli. Dai documenti che avevamo visionato si evinceva che la selezione sarebbe stata fatta in seduta riservata il giorno 29 marzo. Ci deve essere stato qualche ripensamento, poiché abbiamo appreso invece che la selezione di svolgerà in seduta aperta venerdì 30 marzo in aula consiliare, dalle ore 9 a seguire.

In effetti avevamo avuto qualche dubbio sulla decisione di procedere alla selezione in seduta riservata, ma non essendo dei giuristi non abbiamo voluto sollevare polemiche senza una precisa cognizione di causa. Ci tranquillizza quindi sapere che la procedura sarà svolta in seduta aperta, alla presenza di coloro che decideranno di presenziare alle operazioni previste allo scopo e che avranno modo di constatare la regolarità del procedimento. La trasparenza e la correttezza della procedura rappresentano per noi le fondamenta della struttura burocratica posta a monte della realizzazione dei lavori. Sono la garanzia che le opere in appalto dovranno essere eseguite “a regola d'arte”, senza sconti. Noi del Comitato pensiamo che continuare a tenere i riflettori puntati sulla nostra “pratica” contribuirà a far sì che tutto ciò che auspichiamo si concretizzi, a tutela degli interessi della collettività termolese. Auspichiamo altresì che la cosa possa riscontrare la vostra condivisione poiché pensiamo che anche voi che ci seguite abbiate a cuore, come noi, la risoluzione delle problematiche della nostra comunità». Stesse riserve che sono state sollevate dal cittadino virtuoso Ciro Stoico.

«Al Palazzo di città la trasparenza non è di casa... Dopo la mia partecipazione alla IV commissione consigliare, presieduta dal consigliere Mario Orlando, tenutasi lo scorso primo marzo, avevo espresso forti perplessità sull' iter amministrativoadottato dall'amministrazione Sbrocca riguardante la procedura di affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle strade di lottizzazione. Tra le varie criticità avevo evidenziato alcune incongruenze nell'avviso pubblicato, in barba alla Cuc (centrale unica di committenza), dal dirigente ai Lavori pubblici. Un avviso finalizzato alla ricerca di 15 aziende da invitare successivamente ad una gara con procedura ristretta. Laddove le candidature risulteranno maggiori delle 15 unità richieste si procederà con un sorteggio da effettuarsi in data 29 marzo, alle ore 10 in seduta riservata. Seduta riservata. La legge lo vieta e per queste ragioni l'avevo evidenziato: “E’ vietato”. Con vivo piacere scopro che il sorteggio posticipato al 30 marzo dallo stesso dirigente verrà effettuato nella sala consigliare in seduta pubblica. Un leggero ripensamento. Infine e non per ultimo considerato che al peggio non vi è mai fine, mi auguro che contrariamente alle volte precedenti il dirigente nel verbale delle aziende sorteggiate, non pubblichi le denominazioni delle aziende escluse, è vietato. P.S. Per ovvi motivi la vicenda avrà un seguito».