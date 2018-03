Stagione turistica alle porte, 3 azioni per sistemare la questione depurazione

TERMOLI. La primavera è entrata, seppur solo come ingresso da calendario, anche se il meteo dovrebbe proporre un miglioramento da qui in avanti, almeno sotto il profilo delle temperature.

Ciò significa che la stagione turistica è imminente e la città di Termoli necessita assolutamente di mettere a posto uno dei tasselli più importanti, quello della depurazione e la partita viaggia su due o tre assi.

Intanto, proseguono i lavori di riparazione della condotta sottomarina del depuratore del porto di Termoli. La Capitaneria adriatica ha integrato l’ordinanza sul cantiere sino al 31 marzo prossimo. Ad integrazione di quanto indicato nel provvedimento del 18 gennaio scorso, i lavori di cui alla predetta ordinanza saranno eseguiti anche dall'unita navale denominata "In Mare I" iscritta al n° 193 dei Registri navi minori e galleggianti tenuti dalla Capitaneria di Termoli.

Il secondo asse e non meno dirimente è quello del collegamento della rete fognaria sul litorale Nord al nuovo modulo del depuratore del Sinarca, che è in via di ultimazione e che a breve dovrà anche essere preso in carico gestionale, ultimo nodo scorsoio burocratico propedeutico alla sua entrata in funzione.

Infine, ci sarebbe da rivedere anche la funzionalità della pompa di sollevamento del parco comunale che muove verso Rio Vivo per far arrivare i reflui al depuratore del nucleo industriale.

Tre azioni sinergiche che se portate a regime, farebbero cessare l’emergenza al depuratore del porto.