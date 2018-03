Lo studente Itag Giuseppe Berchicci campione regionale di potatura

LARINO. Sotto l’attenta supervisione del funzionario Arsarp Maurizio Corbo, si è conclusa ieri la 14esima edizione del Campionato regionale di potatura dell'olivo allevato a vaso policonico "L'Arte del potare molisano".

Un evento ormai tradizionale che viene organizzato dall’Arsarp riservato a chi è in possesso di questi requisiti: essere operatore agricolo che ha conseguito un attestato di partecipazione a corso di potature; essere operatore agricolo che possiede il titolo di studio ad indirizzo Agronomico; essere operatore agricolo con esperienza almeno biennale nella conduzione dell’Azienda olivicola oppure essere allievo di Istituto Tecnico Agrario e/o studente della Facoltà di agraria.

Il totale dei potatori aspiranti al soglio regionale è stato di 64 concorrenti che hanno lavorato su due piante a testa per un tempo massimo di soli 10 minuti. Il vincitore è stato Giuseppe Berchicci, studente dell’Itag, secondo posto per l’ex studente Francesco Del Ciotto, Gianmarco Pizzolongo al terzo posto e quarti Marco Rizza, Andrea De Sanctis e Mario Piunno. Tutti e sei saranno in gara ai campionati italiani in programma il 7 aprile in Calabria.