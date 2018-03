Nei Comuni inferiori ai 5mila abitanti il sindaco può presiedere la Commissione edilizia

LARINO. In un ente locale territoriale sotto i 5mila abitanti un Sindaco può presiedere la Commissione edilizia (e nominare il Responsabile dell'Ufficio tecnico componente,) avvalendosi della facoltà di derogare al principio della separazione dei poteri. Secondo l'art. 33 della Legge urbanistica n. 1150/1942, la costituzione di una Commissione era parte del contenuto obbligatorio di un Regolamento edilizio. Poi intervenne un’abrogazione (art. 136, dpr n. 380/2001, e successive modificazioni) a dettare una nuova disciplina (art. 4, c. 2) che ha reso facoltativa l'istituzione di questo Collegio, confermandone il ruolo di organo consultivo.

Peraltro la facoltatività dell'istituzione è coerente con l'art. 41 della legge n. 449/1997 che, imponendo all'organo di direzione politica di individuare ogni organo collegiale - con funzioni amministrative - ritenuto indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, previde la soppressione di quelli non catalogati indispensabili. La Commissione speciale del Consiglio di stato (parere n. 492/99/2003, precisò che “la presenza di organi politici nella C. e., deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni, non è più consentita dall'assetto normativo attuale” e che “qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche» (in conformità alla previsione del c. 4, dell'art. 4 del dlgs n. 165/2001).

Sebbene l’enunciato esponga un principio generale, va parimenti osservato che l'art. 53, c. 23, della legge n. 388/2000 (modificato dall'art. 29, c. 4 della legge n. 448/2001), ha previsto una deroga all'applicazione del principio di netta separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle di gestione, su cui è basato il richiamato orientamento del Consiglio di Stato. In effetti tale norma dispone che “gli enti locali, con popolazione inferiore a 5mila ab., fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, c. 4, d), del Tuel, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, cc. 2, 3, 4, del dlgs n. 29/1993 (e successive modificazioni) ed all'art. 107 del citato t. u., attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente, con apposita deliberazione. In tal senso, il richiamato art. 107 prevede (c. 4) che “le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, c. 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”; ed è indubbio che la citata norma della legge finanziaria 2001 ha esplicitamente inteso introdurre una deroga alle attribuzioni degli organi burocratici.

Nella specie, la Sez. III del Consiglio di stato, in sede giurisdizionale (sentenza n. 03490/2013) ha ritenuto che “il Sindaco potesse legittimamente presiedere la Commissione edilizia integrata, in virtù della specifica previsione in tal senso posta nel Regolamento edilizio comunale e che trova il supporto normativo anche nel citato art. 53, c. 23, della legge n. 388/2000, indirizzato proprio ai Comuni con popolazione inferiore a 5mila ab., e nella stessa legge costituzionale n. 3/2001, recante la riforma del Titolo V Cost., che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni circa la disciplina della organizzazione e delle funzioni proprie”. Palazzo Spada, con la medesima sentenza, richiamando la decisione della IV sezione n. 1070/2009, ha ritenuto essere “proprio la complessità della normativa, in materia urbanistica ed edilizia nonché in quella di impianti radioelettrici, a consentire a quei Comuni, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare loro attribuita, l'adozione di disposizioni che deroghino ai principi generali della separazione di cui al Tuel (dlgs n. 267/2000)”.

Claudio de Luca