Viabilità interdetta al porto per il cedimento della strada, la nuova ordinanza

TERMOLI. Nulla cambia rispetto al cedimento della strada nel perimetro del porto di Termoli e il comandante della Capitaneria Sirio Faè ha emesso una nuova ordinanza.

Il provvedimento è assunto visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 14 febbraio 2018 con il Comune di Termoli, la Regione Molise e l’Assoporto di Termoli.

Il tratto di “Viale della Guardia Costiera” che costeggia il muro paraonde in corrispondenza del punto di intersezione tra i moli Nord/Est e Sud/Est è interessato da un fenomeno di sgottamento con parziale cedimento della pavimentazione stradale, pertanto per i veicoli l’accesso alle banchine dei moli Sud/Est e Nord/Est, fino al ripristino della viabilità ordinaria, dovrà avvenire percorrendo la banchina del secondo tratto del molo Nord del porto di Termoli (come indicato con frecce verdi in planimetria) e, in considerazione del fatto che l’area percorribile interessa aree operative di banchina portuale, l’accesso ai suddetti moli è consentito esclusivamente:

a) agli operatori muniti di valido permesso di sosta in porto, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Termoli;

b) agli autoveicoli che devono imbarcare per raggiungere le Isole Tremiti;

c) ai veicoli commerciali destinati alla fornitura di merci alle attività presenti sul molo Nord-Est e Sud-Est del porto di Termoli; agli autoveicoli deputati al ritiro dei rifiuti; agli autoveicoli impegnati in operazioni commerciali connesse alla filiera della pesca.

d) ai mezzi di soccorso ed ai mezzi delle Forze di Polizia e della Regione Molise - Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime.

I mezzi autorizzati ad accedere al secondo tratto del molo nord, come sopra elencati, dovranno evitare di sostare su tale tratto di banchina, con esclusione di quelli impegnati in operazioni commerciali relative allo sbarco di prodotti ittici ed in ogni caso dovranno evitare di ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso.

In considerazione del fatto che la viabilità alternativa individuata con la presente ordinanza interessa tratti di banchina operativa, l’accesso al secondo tratto del molo Nord del porto di Termoli è vietato ai veicoli per trasporto merci con massa superiore ai 280 quintali ed ai veicoli adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al conducente.

Per tali veicoli, ai quali non è consentito il transito sulla viabilità alternativa del secondo tratto del molo Nord, è altresì vietato l’accesso alla viabilità del primo tratto del molo nord a partire dalla linea blu indicata in immagine 1, mancando spazi di manovra per invertire il senso di marcia.

Inoltre, i veicoli adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al conducente non potranno superare la cosiddetta rotatoria delle vele, ma è consentita la sola fermata per discesa/salita passeggeri, sul tratto di banchina di Riva (come indicato in immagine 2 con linea verde).

I veicoli autorizzati a fruire della viabilità alternativa sul secondo tratto del molo Nord dovranno procedere con velocità non superiore a 20 Km/h. Gli stessi dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a tre metri dal ciglio banchina e rispettare, oltre le presenti disposizioni, quelle indicate nella segnaletica stradale provvisoria. Dovranno essere altresì rispettate le indicazioni degli agenti del traffico.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa applicabile e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme del presente atto.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.