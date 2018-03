Inclusione sociale, pubblicato avviso per detenuti e persone affette da dipendenze

TERMOLI. L’obiettivo è quello di aiutare le persone che sono maggiormente a rischio di esclusione sociale, in questo caso i detenuti, le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione e le persone affette da dipendenze da alcol e droghe.

L’Ufficio di piano dell’Ambito Territoriale di Termoli ha recepito l’Avviso della regione Molise tramite il quale si intendono fornire nuove opportunità di inserimento sociale con l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

I tirocini dovranno essere svolti nell’ambito del triennio 2018-2020 e avranno una durata che varia da un minimo di quattro mesi fino ad un massimo di dodici mesi.

Il tirocinio prevede una durata di 20 ore settimanali e, a ciascun tirocinante, per il tramite dell’Ambito, verrà corrisposta una indennità di partecipazione pari a 400 euro lordi mensili. I tirocini saranno attivati presso imprese sociali, cooperative sociali, organismi del Terzo settore, Comuni dell’ATS di Termoli, Istituti scolastici, imprese, enti locali, enti pubblici, imprese pubbliche, organismi di promozione della carità.

Gli operatori economici o organismi pubblici, individuati quale soggetti ospitanti, devono avere sede legale o operativa presso uno dei comuni dell’ATS di Termoli e devono stipulare una intesa di partenariato con l’ATS di Termoli per la presa in carico sociale del tirocinante.

I destinatari possono beneficiare di un solo tirocinio nell’arco del triennio.

L’Ambito Territoriale Sociale diTermoli, procederàallapredisposizionediunagraduatoriadelle domande di partecipazione ordinata in base all’età anagrafica dei tirocinanti in ordine crescente (dal più giovane al più anziano), in caso di parità in graduatoria sarà assicurata la preferenza di genere femminile.

Modalità di partecipazione

Le persone che ritengono di avere i requisiti così come descritto nell’Avviso, dovranno presentare domanda redatta su apposito modulo entro e non oltre il 30 aprile 2018, ore 12 al proprio Comune di residenza-Ufficio Protocollo o presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli.

I moduli da compilare sono disponibili presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni e presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, nonché sul sito web del Comune Capofila di Termoli e sui siti web dei vari Comuni interessati.

Le istanze devono essere indirizzate all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli sito in L.go Martiri delle Foibe s.n.c., CAP 86039 Comune Termoli.

La domanda potrà essere presentata:

a. mediante consegna a mano presso i predetti Uffici;

b. inoltrata a mezzo raccomandata A/R, spedita all’indirizzo indicato innanzi, utilizzando, una busta chiusa recante, a pena di irricevibilità, la dicitura “POR Molise FSE 2014-2020 - Azione 7.1.2 – Tirocini per l’inclusione sociale”;

Le domande trasmesse mediante servizio postale dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine sopraindicato del 30 aprile 2018, ore 12,00. Non fa fede il timbro postale di spedizione.