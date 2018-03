Proroga degli interinali Fca, Andrea Di Paolo: addio alla stabilità dei lavoratori

TERMOLI. Se c’è chi plaude, dopo la conferma dei 490 interinali alla Fca di Termoli, non manca comunque il dissenso vero le forme di precariato estese nel tempo. Per gli attivisti del Soa, «l’azienda non assume ma continua a usufruire di forza lavoro dalle agenzie interinali. A livello strutturale lo stabilimento Fiat-Fca di Termoli è sceso vertiginosamente per numero di dipendenti nel corso degli anni, nonostante gli aiuti statali non è stata garantita la stabilità e il rispetto verso il territorio e i giovani del posto.

Lo stesso sindacato concertativo-aziendale nel 2008 aveva istituito con accordo aziendale un bacino di lavoratori precari nell'illusione di far richiamare al lavoro tutti i giovani e padri di famiglia che dopo anni di lavoro serrato sono stati rispediti a casa, a distanza di 10 anni nulla di fatto, anzi l'aumento del precariato dilagante ha fatto in modo che addirittura dagli oltre 3mila dipendenti fissi si è arrivati a più di 2mila compresi gli impiegati, attualmente il resto dell'organico è asservito con 500 lavoratori forniti da agenzie interinali, quindi fino ad agosto e centinaia di trasfertisti di vari stabilimenti, vale a dire che gli operai andati in pensione e che continueranno ad andarci non saranno sostituiti realmente dal principio di base. Questa instabilità cronica ha comportato il peggioramento delle condizioni di lavoro a pari passo con le riforme dei vari governi e dei sindacati accondiscendenti i quali non garantiscono neanche l'effettivo controllo della situazione socio-economica anche a margine delle sovvenzioni pubbliche a favore di un'azienda privata, lo stesso discorso vale per tutti gli stabilimenti d'Italia viste le condizioni pessime generali, in primis Mirafiori e Pomigliano. I proclami di difesa dell'occupazione e dei diritti dei lavoratori e dei disoccupati sarebbero questi? E' giusto fare festa in nome dell'instabilità e dell'illusione?

La rassegnazione e prendere le cose per meno peggio non appartiene al nostro modo di intendere la società. Le questioni vanno approfondite, analizzate e combattute con coscienza e nel rispetto della collettività».