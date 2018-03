Strade di lottizzazione, sorteggiate 15 ditte tra le 139 interessate all'appalto

TERMOLI. Effettuato il sorteggio tra le 139 ditte che hanno manifestato interesse per l’appalto sulla messa in sicurezza delle strade di lottizzazione, anche alla presenza di un delegato del comitato di via Udine, oltre di chi scrive.

Stamani, nella sala della giunta comunale, ha avuto luogo il sorteggio per una prima individuazione delle ditte da invitare alla gara di appalto dei lavori di messa in sicurezza di via Udine e di altre tre strade di lottizzazione. Il sorteggio è avvenuto con porta aperta e alla presenza del dirigente del settore lavori pubblici, del responsabile del procedimento, architetto Serrelli, del geometra Zanapa e di una dipendente comunale in qualità di testimone delle operazioni.

Scambiate alcune battute con l’ing. Bove si è appreso che le ditte che hanno risposto alla manifestazione di interesse sono state 139. Il sorteggio è avvenuto estraendo 15 bigliettini riportanti un numero a cui è stato abbinato il protocollo dell’istanza di partecipazione.

Pertanto, i nominativi delle ditte che successivamente verranno invitate a presentare un’offerta tecnica ed economica resterà, almeno per ora, segreto. Al termine delle operazioni a cui ha assistito un residente in via Udine, il dirigente ha voluto precisare che la procedura di gara adottata ai sensi dell’art. 59 del Codice degli Appalti è stata quella della Procedura Ristretta.

Le ditte da invitare si sarebbero pure potute scegliere dall’elenco degli operatori economici del Comune di Termoli, tuttavia, al fine di garantire maggiori possibilità di partecipazione alle imprese tutte, locali e non, si è optato per un preavviso di gara atto alla formazione di un elenco ad hoc dal quale scegliere le ditte da invitare.

La selezione delle 15 ditte da tale elenco, sarebbe potuta avvenire anche con scelta discrezionale del Responsabile del Procedimento, ma come è ormai prassi per gli appalti di lavori pubblici comunali, per offrire maggiori garanzie di trasparenza, si è optato per il sorteggio. Infine il dirigente ha tenuto a rimarcare la correttezza e la regolarità nel l’espletamento degli appalti pubblici comunali in questa occasione così come per le altre gare, rassicurando il Comitato di via Udine circa l’impegno dell’Amministrazione per la risoluzione delle loro problematiche.