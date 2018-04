Tutto pronto al centro di raccolta di via Arti e Mestieri

TERMOLI. Non è un nostro accanimento terapeutico, ma un controllo che svolgiamo in nome e per conto della cittadinanza. Essendo stato ieri oltre che il giorno di Pasqua anche quello del pesce di aprile, ma poco esercitato a causa della ricorrenza religiosa, non avremmo voluto altri scherzi in materia ambientale.

Allora, in previsione della riapertura di domani del centro di raccolta di via Arti e Mestieri, chiuso ormai da ottobre, abbiamo verificato sul campo se tutto fosse apposto e così è, meno male.

I cassoni scarrabili sono stati posizionati negli appositi stalli e anche la segnaletica di accesso alla struttura è stata messa a dimora. Non resta che attendere le fatidiche 14.30 di martedì 3 aprile.