«Non ci bastano le proroghe degli interinali, vogliamo la loro stabilizzazione»

TERMOLI. Soddisfatti, ma solo in parte. Questa la considerazione espressa dalla Fim-Cisl, che dopo l’annuncio della proroga dei 490 interinali alla Fca sino ad agosto ha cominciato a fibrillare perché non vogliono che passi in cavalleria il vero obiettivo, ossia la stabilizzazione. «Ci aspettavamo un atto di maggiore coraggio da parte della dirigenza, visto anche quanto avvenuto positivamente a Cassino, ma non è stato così- ha riaffermato il segretario Riccardo Mascolo - in questi anni abbiamo fatto scelte importanti come Fim-Cisl, con i contratti sindacali abbiamo impegnato l’azienda ad investire negli stabilimenti italiani difendendo così i siti produttivi, l’occupazione e riducendo complessivamente l’impatto negativo degli ammortizzatori sociali rispetto a tre anni fa. Dopo l’azzeramento della Cigs, ora bisogna assumere i somministrati. Nel 2014 nel nostro stabilimento di Termoli si producevano 493.000 motori e 352.000 Cambi e la Cassa Integrazione colpiva pesantemente i lavoratori e le loro famiglie. Con gli investimenti di Melfi, Cassino, Sevel e negli altri stabilimenti, la produzione nel 2017 è stata di oltre 696.000 motori e di circa 430.000 Cambi.

Questo ha consentito di azzerare la Cassa Integrazione e di procedere all’inserimento di oltre 490 giovani. Le prospettive produttive e occupazionali per il 2018 sono positive, diventa necessario procedere alla stabilizzazione dei molti contratti in somministrazioni, trasformandoli in assunzioni a tempo indeterminato. Un’azione sindacale giusta e necessaria, oltre che vantaggiosa per gli incentivi contributivi e fiscali. Il contratto di Fca e il nuovo sistema salariale. Nel 2015 dopo ben 19 anni che in Fca non si faceva un contratto con salario legato ai risultati aziendali, siamo riusciti ad ottenere un nuovo contratto normativo e salariale, che ha erogato importi salariali più consistenti di quelli legati all’inflazione, collegandoli all’andamento degli stabilimenti e dell’azienda. Con questo accordo nei primi tre anni mediamente abbiamo distribuito per i lavoratori di I Fascia, tra quota fissa e di efficienza, 3.603 euro contro aumenti inflattivi che avrebbero pesato per 517,05 euro. Investimenti, piena occupazione e rinnovo del contratto. Questi sono gli obiettivi più importanti che abbiamo di fronte nei prossimi mesi. Se è vero che la situazione occupazionale è complessivamente migliorata in Fca, ci sono ancora delle situazioni di difficoltà lavorativa che non hanno ancora azzerato l’uso degli ammortizzatori sociali (Pomigliano, Mirafiori, Melfi).

La presentazione del piano industriale prevista per il primo di giugno 2018 è un appuntamento importantissimo per ottenere impegni precisi sugli investimenti di tutti gli stabilimenti italiani. Investimenti che devono dare garanzie sulle prospettive future e puntare alla piena occupazione, che attuandoli daranno ulteriore sviluppo allo stabilimento di Termoli. Il 2018 sarà l’anno del rinnovo del contratto collettivo di Fca e CNHI in scadenza a fine anno. La Fim-Cisl è già in azione con i propri rappresentanti sindacali per preparare le richieste salariali e normative. Sono impegnati in questo lavoro di elaborazione gli attivisti sindacali di tutti gli stabilimenti e verrà fatto un lavoro di coinvolgimento propositivo dei lavoratori.

Come Fim-Cisl siamo stati protagonisti nell’ultimo rinnovo contrattuale, ora dobbiamo fare ancora meglio per ottenere importanti risultati per i lavoratori, visto che la redditività dei due gruppi è molto migliorata rispetto a 3 anni. Il tuo sostegno, il nostro impegno: rappresentarti con passione. In questi anni la Fim-Cisl con i suoi rappresentanti ha dimostrato di avere una marcia in più delle altre organizzazioni sindacali. Nello stabilimento di Termoli, negli ultimi anni la Fim soprattutto nei momenti di maggiori difficoltà è sempre stata presente e vicina ai lavoratori, mentre altre organizzazioni sindacali si sono contraddistinte per la loro assenza. Lo abbiamo fatto mantenendo più di altri un’impostazione sindacale e contrattuale verso l’azienda, perché questo è fare sindacato.

Non bisogna smettere di fare sindacato, bisogna saperlo fare in un nuovo modo. Nel rappresentare i nostri colleghi e compagni di lavoro noi lo facciamo con determinazione e passione, ma questo non basta se non è accompagnato anche dal tuo voto in queste elezioni dei Rappresentanti Sindacali Aziendali (Rsa). Con la presenza quotidiana e vigile nei luoghi di lavoro della Rsa Fim-Cisl che si può incidere con la contrattazione per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone che rappresentiamo. Rafforzare la Fim-Cisl, votando i propri candidati nell’elezione della Rsu, significa rafforzare questa modalità di fare sindacato attenta ai bisogni dei lavoratori e capace di concretizzare le risposte attraverso la contrattazione».