Assistenza domiciliare disabili, assegnato l'appalto dall'ambito sociale di zona

TERMOLI. Un altro tassello va a completare il mosaico dell’ambito territoriale sociale di zona a Termoli e come ente capofila, sia il Comune di Termoli in nome e per conto dell’Ambito Sociale di Termoli, per il mezzo della centrale unica di committenza, ha assegnato l’appalto relativo ai servizi di assistenza domiciliare disabili (Sad), sostegno socio-educativo scolastico, assistenza educativa domiciliare e assistenza tutelare di base per le azioni previste dal piano di zona 2016-2018 dell’Ambito territoriale sociale di Termoli.

L’atto con cui è stata formalizzata l’aggiudicazione è la determinazione dirigenziale n. 484 del 20/03/2018. A vincere il Raggruppamento temporaneo d’imprese “Consorzio Italia” (mandataria) e “Solidalia Coop Sociale Onlus” (mandante), con sede legale in via Nuova Poggioreale, n. 11 a Napoli.Importo di aggiudicazione: euro 372.081 oltre Iva.