Sedici anni di attesa stanno per finire, decolla il cantiere Iacp a Ururi

URURI. Alcuni mesi dopo il pressing forsennato con cui il sindaco di Ururi Raffaele Primiani aveva chiamato in causa le istituzioni regionali competenti, finalmente si comincia a vedere qualcosa nel cantiere che vedrà la realizzazione di 24 alloggi Iacp. «Le attese, seppur lunghe, non vengono tradite. Iniziano i lavori per i primi 12 alloggi popolari, una storia che riprende esattamente lì dove il lassismo burocratico e amministrativo hanno fatto centro», l’affermazione del primo cittadino.

Sulla stessa linea l’assessore Pietro Dilorenzo. «Non si poteva, però, perdere l'occasione di avere 24 appartamenti ad Ururi. Proprio per questo si è optato per una rimodulazione del progetto iniziale, con sondaggi geologici ex novo e lo sdoppiamento, 12 appartamenti in quest'area e 12 in altro sito messo a disposizione dal comune di Ururi». Nell’autunno scorso Primiani sottolineò la necessità di dare una casa degna di questo nome alle famiglie che dal sisma, dopo quasi 16 anni, ancora erano costrette a vivere in condizioni disagiate.