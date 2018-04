Ponte pasquale, centinaia le partenze per le Isole Tremiti

TERMOLI. Sole e temperature miti hanno caratterizzato la giornata di Pasqua sulla costa molisana. In tanti in spiaggia e sul lungomare di Termoli per passeggiate e attività sportive. Giovani e famiglie hanno affollato anche gli stabilimenti balneari di Campomarino Lido, aperti per le festività. Buone presenze anche nei ristoranti a Termoli. La bella giornata di sole ha convinto gli appassionati di mare e subacquea a trascorrere il fine settimana festivo alle Isole Tremiti. Nel weekend sono partiti in 350 dal porto di Termoli con la nave merci e passeggeri "Isola di Capraia". (Fonte Ansa.it)