Delegazione Fiom di Termoli alla manifestazione davanti ai cancelli di Melfi

TERMOLI. Delegazione di operai e dirigenti Fiom provenienti dalla Fca di Termoli oggi a Melfi in occasione di una manifestazione nazionale prevista alle 12 davanti ai cancelli dello stabilimento Sata. Per i metalmeccanici Cgil «Le divisioni, il “contratto Fiat”, la mancanza di investimenti, la mancata realizzazione del piano industriale, non hanno creato, come promesso, “piena occupazione e salari tedeschi”, ma hanno determinato il ricorso agli ammortizzatori sociali, incertezza produttiva, paga base più bassa degli altri metalmeccanici e ritmi di lavoro sempre più intensi. I lavoratori di Fca devono poter votare gli accordi che li riguardano: è ora di avviare un vero confronto per rappresentare realmente le istanze dei lavoratori. Il Ccsl scadrà a breve: è necessario riaprire una stagione in grado di superare questo sistema unilaterale. Le elezioni Rls che si terranno a Melfi dal 9 al 14 aprile sono il primo passo: i lavoratori potranno scegliere liberamente i propri rappresentanti per la prima volta dal 2010. Intervengono: Michele De Palma – Segretario Nazionale Fiom e Angelo Summa – Segretario Generale Cgil Basilicata.