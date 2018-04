Riapre l'eco-centro e subito arrivano macchine e furgoni da svuotare

TERMOLI. Era atteso da ottobre e le aspettative non sono state tradite. Alle 14.30 di oggi pomeriggio in punto è stato riaperto l’Eco-centro in via Arti e Mestieri, a disposizione della cittadinanza dal lunedì al sabato dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Gli addetti della Teramo Ambiente hanno accolto e guidato i numerosi cittadini che si sono presentati con veicoli e furgoni a scaricare roba da gettare probabilmente stipata da mesi, vista l’indisponibilità della struttura. Un Eco-centro rimesso a nuovo, con numerosi scarrabili e altri contenitori idonei a raccogliere ogni tipologia di rifiuto.