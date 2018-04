Soste a pagamento al Lido, pubblicato il bando da oltre 10 milioni di euro

CAMPOMARINO. Una gara d’appalto molto significativa, sia nel merito che per il valore economico, quella gestita dalla centrale unica di committenza a cui aderisce l’amministrazione comunale di Campomarino. Si tratta dell’affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ubicati nel territorio del comune di Campomarino e della relativa manutenzione della segnaletica stradale. Una gara dal valore nominale a base d’asta di 10 milioni e 125 mila euro, per una durata di 15 anni della concessione. Il termine di partecipazione è fissato al 9 maggio alle ore 12.

Il Comune di Campomarino decide di affidare in concessione a soggetto esterno i servizi relativi alla gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate nel territorio comunale zona Lido. Il Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane e strumentali proprie in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia dello stesso. Tale servizio riguarda gli stalli di sosta a pagamento da gestire attraverso parcometri di tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e proprio personale, nonché il ripristino, l’adeguamento e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, per complessivi 1.300 posti a pagamento circa, come meglio indicato negli articoli successivi e negli elaborati progettuali.

Sono a carico della ditta aggiudicataria: a. L’istallazione di almeno 14 parcometri necessari per il corretto espletamento del servizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; detti parcometri dovranno inoltre avere le caratteristiche indicate al precedente punto 8 del presente Capitolalo. E’ facoltà per la ditta il miglioramento di tali apparecchiature in conseguenza di innovazioni tecnologiche; tutti gli interventi necessari all'installazione delle apparecchiature quali opere edili o ancoraggi al suolo dei basamenti; c. la gestione del servizio di raccolta degli incassi dai parcometri mediante scassettamento e la relativa rendicontazione; d. il controllo periodico dei parcometri per la verifica del corretto funzionamento e, in caso di blocco o danneggiamento, l’installazione a sue spese, entro il termine proposto nell’offerta tecnica, di un parcometro di riserva.

Il servizio di parcheggio a pagamento nelle tre zone cittadine viene espletato con le seguenti modalità dal primo giugno di ogni anno al 30 settembre di ogni anno dalle ore 08.00 alle ore 20.00 tutti i giorni festivi inclusi. Le tariffe orarie come da tabella seguente: Area 1 300 € 0,20, Area 2 500 € 0,50, Area 3 500 € 0,80.

Tariffa forfettaria giornaliera non superiore a tariffa orario x 12h

Abbonamento settimanale non superiore a tariffa giornaliera x 7gg

Abbonamento mensile non superiore a tariffa settimanale x 4 sett.

Abbonamento stagionale non superiore a tariffa giornaliera x 122gg

Il corrispettivo pagato dal fruitore del servizio (utente) dovrà risultare sull’apposito tagliando rilasciato dal parcometro, ovvero altro strumento/metodologia di rilevamento della sosta a pagamento. Il tagliando dovrà contenere l’intestazione della ditta aggiudicataria, il numero dell’impianto, la data di rilascio e il periodo di validità. Il pagamento del parcheggio consente di occupare uno stallo qualsiasi tra quelli indicati nella tabella riportata, a seconda delle zone, per tutto il tempo di validità del tagliando acquistato (da parcometro e/o altre modalità di pagamento). Per le seguenti categorie la sosta è gratuita: per le autovetture a servizio dei medici di base in servizio domiciliare; per i veicoli di servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia, Vigili del fuoco e soccorso - per i veicoli destinati a servizi di pubblica utilità nell’espletamento delle proprie funzioni. Esclusi anche i mezzi comunali.