Quasi mezzo milione di euro l'anno, in gara il verde pubblico di Termoli

TERMOLI. Era stato annunciato ed ora è stato anche pubblicato.

Ci riferiamo al bando di gara per la manutenzione del verde pubblico a Termoli. L’importo del Servizio avente durata certa di due anni è stimato in complessivi euro 964.000,00, al netto degli oneri fiscali. Ai fini dell’art. 35, comma 1 del Codice, l’importo presunto del Servizio sulla durata di quattro anni ammonta ad € 1.928.000,00 al netto degli oneri fiscali. L’importo annuale del Servizio viene valutato in un importo complessivo presunto pari a € 482.000,00, al netto degli oneri fiscali.

L’Importo annuale di contratto risulterà pertanto dall’applicazione alla suddetta cifra, posta a base di gara, del ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria. La somma dell’importo presunto annuo è così suddivisa: 1. Servizio manutenzione del verde pubblico con corrispettivo a canone € 442.000,00 oltre I.V.A. 2. Prestazioni con corrispettivo a misura per forniture e lavori in economia, solo se ordinate, fino ad un ammontare annuo massimo di € 40.000,00 oltre I.V.A. Il servizio consiste sommariamente nella manutenzione di tappeti erbosi, cura e manutenzione delle alberature, degli arbusti, delle siepi, di aiuole e fioriere, pulizia di aree verdi, gestione informatizzata e censimento informatizzato del patrimonio arboreo, valutazione di stabilità delle alberate, controllo fitopatologico della vegetazione, nuove piantagioni, promozione e valorizzazione botanica dei giardini, addobbi urbani e d’interni. Il Servizio prevede la manutenzione del verde pubblico con corrispettivo a canone e prestazioni di forniture e lavori in economia di cui agli articoli successivi con corrispettivo a misura. Le attività a canone il cui onere è a totale ed esclusivo carico della Ditta, da svolgersi in piena autonomia organizzativa del lavoro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato e delle prestazioni contenute nell’offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara, possono riassumersi come di seguito indicato:

PRESTAZIONI CON CORRISPETTIVO A CANONE

rasatura tappeti erbosi, concimazione, decespugliamento, pulizia aiuole e viali; areazione e rigenerazione prati; bonifica e decespugliamento aree incolte; lavorazione meccanica e manuale del suolo; allestimento e manutenzione aiuole fiorite e fioriere; fornitura di piante fiorite; messa a dimora di alberi, arbusti e piante fiorite; concimi e antiparassitari; potatura di siepi arbusti e piccole palme; potatura alberi e palme; perizia e controllo statico strumentale su alberi e palme; manutenzione ordinaria e straordinaria arredi e strutture ludiche, comprese le parti di ricambio - controllo funzionalità e sicurezza; gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di irrigazione e fontane; pulizia vasche e fontane; controllo costante dello stato vegetativo, fitosanitario e statico delle alberature; gestione informatizzata e aggiornamento del censimento del patrimonio arboreo e del servizio di manutenzione del verde urbano; tutte le operazioni, forniture, lavori e prestazioni indicati nell’offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara.

PRESTAZIONI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA

Con esclusione di tutte le operazioni, forniture, lavori e prestazioni indicate nell’offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara: prestazioni di manodopera in economia; lavori ed opere di giardinaggio non inclusi nel servizio a canone; forniture varie in economia; abbattimenti.