Perché il comandante dei Vigili urbani Massimo Albanese ha vinto il ricorso

TERMOLI. Il reclamo proposto dal Comune di Termoli davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Larino è stato respinto. Il dirigente della Polizia locale Albanese venne trasferito, nel luglio scorso, al vertice del I Settore. Il suo ricorso recava tre motivi di doglianza:

1) l’incarico non poteva essere revocato prima del decorso di 3 anni;

2) mancata acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica;

3) allontanamento disposto senza il consenso della parte e senza alcuna motivazione. Palazzo S. Antonio ha sempre avuto “problemi” nell’acquisire la figura di vertice dei “Berretti bianchi”. A suo tempo furono banditi diversi concorsi, finiti con procedure inopinatamente interrotte o inserendo titoli ‘strani’ che sembravano avvantaggiare qualche concorrente.

Una volta, per un posto da dirigente (che, nelle equiparazioni amministrative, corrisponde al grado di colonnello), fu inserito – quale titolo di merito – l’essere stato tenente nell’Arma dei Cc. Quando, poi, riuscì vincitore un concorrente abruzzese, l’Ente tardò ad assumerlo, sinché l’incardinamento nella dotazione organica del Comune venne bloccato per un ricorso presentato dal 2° classificato. Neppure quando i Giudici avevano deciso per l’inammissibilità dell’opposizione si fece alcunché per rendere giustizia al vincitore. Dunque non è la prima volta che a Termoli si discute della poltrona di Comandante.

Eppure la Corte di Cassazione si è reiteratamente pronunciata. La legge-quadro sulla Polizia locale prevede che il conferimento di incarichi dirigenziali in questo settore debba essere sempre demandato a formali regolamenti. Per di più la riforma del pubblico impiego fa salva la preesistente disciplina sull’ordinamento della categoria, escludendo che possano essere invocate le comuni disposizioni in materia di dirigenza, tenuto conto del fatto che alcuni dei poteri spettanti ai Comandanti non sono manco attribuiti dal Sindaco. Anzi, alla luce delle funzioni di Ufficiale di P.g. e dei requisiti stabiliti dalla legge per la copertura del posto, occorre sottolineare:

1) la non equiparabilità della disciplina di questo ruolo apicale a quella di qualsiasi altro dirigente;

2) l’impossibilità di attribuire l’incarico ad un dirigente esterno al corpo;

3) l'illegittimità della condotta di un Comune che rimuova il dirigente-Comandante, per assegnarlo ad incarico estraneo alla struttura stessa. Per non parlare della ipotizzabile sussistenza del danno all’immagine con riguardo alla condotta complessivamente serbata dal Comune costiero.

Ed ecco perché - secondo il Collegio giudicante – la vicenda-Albanese non poteva essere inserita nella pretesa riorganizzazione degli Uffici comunali al fine di garantire una migliore utilizzazione delle risorse interne. In un contesto cosiffatto al ricorrente venivano depotenziate facoltà, che si sostanziano nell’autonomia del Corpo di Polizia locale, connaturate alla specificità delle funzioni del personale. In ragione delle delineate peculiarità, sotto il profilo organizzativo e funzionale, deve escludersi (Cons. St. n. 75/15 cit.), che la professionalità necessaria per lo svolgimento proprio di quelle specifiche funzioni sia acquisibile all’interno dell’organizzazione, trattandosi di una professionalità non limitata alla conoscenza del territorio comunale, del suo substrato sociale o all’effettivo funzionamento dell’apparato comunale; né, in tali conoscenze, si esaurisce, comportando lo svolgimento, con piena autonomia di giudizio, di funzioni di polizia locale, di p.g. e di o.p. implicanti 1’appropriata conoscenza teorica e tecnica di codici e di norme.

Dunque, il Settore della Polizia locale è peculiare rispetto a tutti gli altri in termini di garanzia, di autonomia e di non fungibilità delle funzioni apicali. Perciò la revoca è stata ritenuta palesemente illegittima. Tutto ciò premesso. se la rimozione del ricorrente non è avvenuta per una valutazione negativa dell’attività svolta o per il mancato raggiungimento dei risultati o per motivi disciplinari o per incompatibilità ambientale, rimane fermo - come chiarito dalla giurisprudenza di genere - che le funzioni di polizia locale non possono essere qualificate come un mero “servizio sociale”, vuoi per l’impronta autoritativa che le caratterizza ma soprattutto per i profili di contenuto essenzialmente ordinatorio e repressivo.



Claudio de Luca