Centri di riabilitazione, un miraggio gli stipendi agli operatori

TERMOLI. Ci sono situazioni che si ripetono con periodicità imbarazzante e a cui nessuno pensa nemmeno in fasi così concitate come la campagna elettorale. Una storia infinita, ma di fiabesco non c’è davvero nulla.

Un esasperante stillicidio quello che stanno vivendo i dipendenti dei Crm (Centri di riabilitazione molisani ed ex Fondazione Padre Pio), professionisti sanitari che operano nella riabilitazione neuromotoria, psicomotoria e logopedica soggetti ad un lungo ed estenuante periodo di disagio economico con le conseguenti ricadute di carattere psico-sociale.

Una vera odissea iniziata da qualche anno con gravi, continue e persistenti irregolarità nell'erogazione delle retribuzioni, stipendi arretrati dilazionati a un sesto, qualche centinaia di euro risalente a luglio 2017 corrisposta in rate e saldata dopo mesi, le 3 intere mensilità di gennaio, febbraio e marzo ad oggi 11 aprile non ancora corrisposte.

Le responsabilità non sono proporzionate con chiarezza tra l’azienda e la Regione Molise, quello che invece è chiaro e certo è che i dipendenti che operano puntualmente nei centri di riabilitazione restano sempre più stretti nella morsa delle inevitabili difficoltà economiche legate proprio alla quotidiana sopravvivenza.

I numerosi incontri tra le rappresentanze dei dipendenti, i sindacati e i vertici aziendali e regionali fino ad oggi si sono rivelati infruttuosi, non si hanno risposte concrete su eventuali provvedimenti risolutivi su questa ormai stagnante condizione di sospensione, ma solo continui rinvii di settimana in settimana.

Intanto le prestazioni riabilitative erogate presso le sedi dei Crm continuano regolarmente a pieno regime con dignità e coscienza professionale.