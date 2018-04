La Uilm vince il rinnovo della Rsa alla Fca: 10 i rappresentanti eletti

Lettere al direttore Siringhe in via del Molinello

Ricevuta nella serata di mercoledì 11 aprile: Buonasera direttore, sono Lucianna De Gregorio, le volevo far presente che oggi verso le ore 19 camminando per via del Molinello sul marciapiede lato parco dopo la cabina del metano andando verso il centro ho trovato queste tre siringhe