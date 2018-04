«Ci dispiace tanto lasciarvi e grazie a tutti voi»

TERMOLI. Lasciare clienti che sono diventati amici in quasi tre lustri di attività è come perdere una parte della propria vita. A tutti coloro che negli anni hanno potuto contare sulla simpatia, la professionalità e la disponibilità cortese di Liliana, Martina, Irene e Nico, ecco un messaggio di ringraziamento e commiato.

«Oggi è un giorno un po' triste, dopo 14 anni chiude l'amatissimo punto vendita Acqua&Sapone di via Fratelli Brigida, ma siamo felici perché la nostra azienda ci dà continuità lavorativa nel nuovo e prestigioso punto vendita di Larino in corso Magliano. Cogliamo l'occasione per ringraziare a gran voce tutti i nostri affezionati clienti del centro che in questi anni ci hanno dato il loro supporto e affetto. Grazie a tutti voi per i momenti lieti condivisi, ci dispiace tanto lasciarvi e non finiremo mai di dirvi grazie per questi 14 anni passati insieme, con affetto tutto lo staff di Acqua&Sapone: Liliana Martina Irene e Nico».