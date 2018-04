Piano spiaggia ancora in viaggio, spazio alle concessioni stagionali

TERMOLI. Nemmeno per la stagione balneare 2018 si attuerà il nuovo Piano spiaggia comunale. Il procedimento per l’approvazione e l’adozione è ancora in itinere, pur avendo ottenuto da parte della Regione Molise il rilascio della Vas (Valutazione Ambientale Strategica) ed ottenuta l’approvazione in prima lettura da parte del Consiglio Comunale di Termoli, con la delibera n. 21 dell’11/05/2017. Tuttavia, considerato che l’obiettivo prioritario del Comune di Termoli è quello di garantire lo sviluppo e l’incremento delle attrattive balneari e commerciali, della valorizzazione qualitativa del turismo e della città tenuto conto della riconosciuta vocazione turistica, anche per le attività sportive, risulta opportuno, confermando i criteri adottati negli anni precedenti e nelle more dell’approvazione del Piano spiaggia comunale, autorizzare il Dirigente del Settore Demanio Marittimo a rilasciare concessioni stagionali per la sola posa ombrelloni, sedie ed attrezzature similari, senza opere, a servizio di strutture alberghiere e complementari ricettive, con collegamento funzionale con l'arenile, stabilendo i criteri di assegnazione dell'area demaniale marittima, nonché la distanza di rispetto tra gli ombrelloni e l'obbligo dell'allestimento dei servizi di sicurezza (salvataggio bagnanti, pronto soccorso) e di impianti igienico sanitari mobili o con fruizione di quelli presenti nella struttura ricettiva. Sono pervenute, infatti, alcune richieste da parte di strutture ricettive per il rilascio di autorizzazioni stagionali demaniali marittime per la posa ombrelloni e sedie. Per queste ragioni sono state confermate le direttive per il rilascio di concessioni e autorizzazioni stagionali demaniali marittime.

Toccherà ora al dirigente del Servizio Demanio Marittimo di attivare tutte le procedure per il rilascio di concessioni/autorizzazioni stagionali di seguito indicate: assegnazione stagionale e provvisoria di arenile ripasciuto frontalmente/antistante l’area già in concessione agli stabilimenti balneari;· assegnazione stagionale e provvisoria di arenile posto lateralmente all’area in concessione agli stabilimenti balneari, nei casi cui abbiano subito una grave e documentata riduzione dell’area concessa dovuta ad erosione marina; autorizzazioni stagionali di breve durata su aree demaniali marittime libere anche per manifestazioni, eventi ricreativi e/o cerimoniali, eventi sportivi locali, mercatini, ecc., in linea con quanto previsto dal Piano spiaggia; autorizzazione o nulla osta per la posa di camminamenti amovibili, campi giochi (es. beach volley ecc.), docce esterne, fioriere, senza che ciò comporti la posa di strutture, anche se amovibile, quali tribune e/o pavimentazione; il rilascio, per la stagione balneare 2018, nelle more dell'approvazione del Piano Spiaggia Comunale, di concessioni/autorizzazioni stagionali, per la sola posa di ombrelloni e sedie, a servizio di strutture alberghiere (comprese le strutture in fase di ultimazione, purché abbiano attivato il servizio di ristorazione e/o somministrazione di alimenti e bevande) e complementari ricettive.