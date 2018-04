Depuratore a singhiozzo, parte l'azione legale di risarcimento con Federconsumatori

TERMOLI. Come abbiamo reso noto da alcune settimane, i lavori alla condotta di scarico sottomarina del depuratore del porto di Termoli si sono conclusi, ma c’è chi non ritiene giusto aver pagato in bolletta un servizio, quello della depurazione, appunto, malfunzionante.

Tempo fa gli attivisti dei movimenti civici cittadini avevano presagito a un’azione legale di risarcimento a favore degli utenti e dopo 4 mesi, l’ingegner ambientale Pierluigi Caruso annuncia che il prossimo 30 aprile, nei locali della parrocchia di San Timoteo, con la Federconsumatori, prenderà piede proprio l’azione legale a tutela dei cittadini di Termoli sul depuratore del porto.

«Sono finalmente orgoglioso di informare tutti i cittadini che l’Associazione Nazionale Federconsumatori con i suoi legali ha organizzato un incontro pubblico a Termoli per illustrare come avviare azioni risarcitorie nei confronti di chi ha gestito fino ad oggi l’impianto del depuratore del porto usufruendo del canone di depurazione, circa il 23% dei costi addebitati sulla bolletta dell’acqua a ciascuna utenza.

Da anni a Termoli come utenti del servizio idrico stiamo sostenendo i costi per la depurazione dei reflui urbani, che, nel caso specifico del depuratore del porto, risulta essere deficiente.

Parliamo di un impianto obsoleto, con gli scarichi sotto sequestro e con 7 persone indagate.

Parte delle somme addebitate a ciascuna utenza in bolletta per i costi di depurazione delle acque reflue potrebbe essere recuperata dai cittadini termolesi grazie ad un'azione legale promossa da una delle più prestigiose associazioni italiane di consumatori presenti sul nostro territorio.

Per questi motivi invito tutti i cittadini a partecipare all’importantissimo incontro organizzato da Federconsumatori, il 30 aprile, ore 16:30, presso i locali della Chiesa di San Timoteo a Termoli. Partecipiamo numerosi per tutelare i nostri diritti di cittadini e consumatori».