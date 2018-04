Al via i lavori di riqualificazione in via Sangro

TERMOLI. Sono iniziati questa mattina i lavori di riqualificazione dell’area di via Sangro. Il progetto prevede la sistemazione di un tratto di manto stradale, dei marciapiedi esistenti, la realizzazione di una rotatoria all’altezza di via Sangro e un’altra all’incrocio tra via Asia e via Giappone.

Si comunica che, a causa dei lavori di implementazione dell’impianto di illuminazione pubblica, nell’area di via Sangro verranno momentaneamente disattivati due lampioni nei pressi dell’incrocio di via Asia. L’illuminazione sarà ripristinata il prima possibile.