Persone da recuperare e bonus bimbi, ecco le novità

TERMOLI. Presentati questa mattina in una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune di Termoli due progetti nell'ambito territoriale sociale di Termoli: “I tirocini d'inclusione sociale in misura alternativa alla detenzione o in misura di sicurezza e a soggetti affetti da dipendenza” e "Linus: Sostegno alla natalità.” Presenti a illustrare i dettagli, il Sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, il Sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta e il coordinatore dell'Ambito sociale Avv. Antonio Russo.

Per primo ha preso la parola il sindaco di Termoli, Sbrocca, che ha detto dopo i saluti istituzionali: "La scadenza del primo progetto è il prossimo 30 aprile ovvero quello riguardante i tirocini di inclusione sociale di persone a rischio come detenuti e soggetti affetti da dipendenza con due aree di intervento, mentre il secondo del progetto Linus come sostegno alla natalità scade il 15 maggio e riguarda i nuclei al cui interno c’è una donna in gravidanza dal sesto mese o con età da 0 a 12 mesi alla data di pubblicazione del bando. Quindi, uno per inclusione sociale e l’altro per la natalità.

Il Sindaco Della Porta ha aggiunto: "Faccio notare due cose positive della iniziativa presa dal sindaco Sbrocca, sindaco come capofila e il coordinatore ambito Antonio Russo: è meritoria per il contenuto delle azioni che mirano a salvaguardare le fasce deboli della popolazione e in più si va a colmare e alleviare il grosso gap Italiano come il problema della denatalità, aiutando le famiglie in difficoltà con l’acquisto dei beni primari.

L'Avvocato Russo: "Sono delle tematiche molto sentite anche dai sindaci perché le persone soggette ad esclusione sociale spesso bussano alla porta dei sindaci dei 19 comuni dell’ambito; la mamma e il padre che spesso si rivolgono ai sindaci e che hanno parenti non più in carico del SERT, possono partecipare e presentare domanda.

I destinatari sono persone che hanno una misura alternativa alla detenzione o chi subisce la misura di sicurezza sociale. Dobbiamo dire anche che queste persone svolgeranno un tirocinio da 4 a 12 mesi in base al numero di domande che perverranno; la somma messa a disposizione dal finanziamento regionale che arriva dal fondo sociale europeo è di circa 75mila euro per solo ambito di Termoli per le persone prese in carico dal Sert, 400€ netti massimo 12 mesi inferiore in base al numero delle domande, 40mila euro per soggetti che hanno una misura alternativa alla detenzione per tutti gli ambiti che non hanno un istituto penitenziario.

La persona destinataria dovrà mettersi in contatto con l’ufficio delle esecuzioni penali. Alcuni ragazzi di Termoli sono già in misure alternative alla detenzione nell’ottica di riuscire ad avere una vita qui. Il tirocinio deve consentire di poter affacciarsi al mondo del lavoro e queste misure non sono alternative a quelle che percepiscono, sono cumulative dato che abbiamo un monitoraggio costante delle famiglie prese in carico e abbiamo già constatato quali possono essere i soggetti destinatari dei due contributi di lavoro in base alla competenza di ognuno.

La misura deve essere attiva presso le imprese del territorio e il tirocinio non deve essere solo presso enti pubblici ma anche presso imprese del territorio; c’è qualche imprenditore interessato a far svolgere il tirocinio, ma dobbiamo fare in modo che una volta finito il tirocinio ci possa essere la possibilità di un contratto per inserirsi nel tessuto lavorativo e sociale. Sono persone che spesso vengono lasciate ai margini della società, spesso non si hanno gli strumenti per consentire ai soggetti svantaggiati di tornare a vivere una vita nella società.

Il progetto Linus, invece, ha l’obiettivo di aiutare le donne svantaggiate dal punto di vista del reddito e quelle sole: è un contributo che viene rivolto a sette donne e in base al monitoraggio dei comuni di ambito, andranno a donne al di sotto dei 20 anni con reddito basso di 2mila euro all’anno. Bisogna essere residenti dal 1 gennaio 2016. Inoltre siamo stati scelti dal Ministero delle Politiche Sociali per il progetto nazionale “Pippi” per la deistituzionalizzazione di una rete con Asrem e scuole per famiglie e minori vulnerabili, un progetto sperimentale con l’Università di Padova. La situazione è complessa e il programma è rivolto ai bambini, ma anche ai genitori."