Cambio della guardia ai vertici di Coldiretti Molise

CAMPOBASSO. Cambio della guardia i vertici di coldiretti Molise. A partire dal 20 aprile lasciano, infatti, il loro incarico Eugenio Torchio, commissario dell’Organizzazione, ed il direttore Saverio Viola, entrambi destinati ad altri incarichi all’interno della Confederazione nazionale.

Al loro posto subentrano il nuovo commissario Giuseppe Spinelli, marchigiano, già direttore regionale di Coldiretti nel Lazio e in Abruzzo e Commissario a Siracusa e Caltanissetta, ed il nuovo direttore Aniello Ascolese. Al fianco di questi rimane Enrico Leccisi nella veste di commissario amministrativo, con compiti di revisore e controllore delle attività finanziarie di Coldiretti Molise. A sancire gli avvicendamenti sono stati i vertici nazionali confederali di Coldiretti, nel quadro delle riorganizzazioni periodiche del territorio.

Il nuovo direttore, Aniello Ascolese, nato a Roma, proviene da una lunga attività nel corso degli ultimi lustri, avendo tra l’altro ricoperto la carica di direttore provinciale a Cosenza ed in seguito regionale della Basilicata, provinciale di Salerno e Pisa-Livorno, ultima direzione che lo ha visto protagonista prima di approdare in terra molisana. “Giungo in una terra – ha dichiarato il neodirettore Ascolese - dove il settore agricolo-zootecnico è a 360 gradi. Sulla scia del collega Viola, cui auguro un attimo lavoro per il nuovo incarico lavorerò per consolidare e migliorare i risultati già raggiunti. Coldiretti – ha concluso - continuerà sempre ad operare nell’interesse del settore inserita nel contesto socio-economico regionale”.

Ascolese succede a Saverio Viola, che ha retto la Coldiretti molisana nell’ultimo triennio. “Saluto le autorità, il mondo politico e tutti i soci della nostra grande Organizzazione - ha dichiarato il direttore Viola - E’ stata una bellissima esperienza, vissuta da me intensamente e che porterò nel cuore con me nel prosieguo della mia attività”.