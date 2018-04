TERMOLI. Questa mattina, stampa, studenti universitari, dell'Istituto Alberghiero di Termoli e anche giovani provenienti dalla Sardegna, sono stati ospitati a Termoli, nell'ambito dell'alternanza Scuola Lavoro, a bordo del Catamarano Zenit GS Travel della Guidotti Ships. Presente anche il responsabile dell'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Termoli, Michele Macchiagodena e alcuni rappresentanti di agenzie di viaggio.

Questo incontro vuole far conoscere le caratteristiche del Natante che dal 31 maggio al 9 luglio salperà dal porto di Termoli e poi si sposterà a Civitanova Marche, “perché la nostra idea di investimento in questo viaggio oltre l’Adriatico - dice l'armatore Domenico Guidotti - è partita da lì, abbiamo avuto diverse proposte e quindi abbiamo deciso di partire dalle Marche dal 9 luglio, mentre in Molise salperemo a giugno. Questa è la terra dove da 18 anni lavoriamo e non potevo trascurarla”, spiega ancora Domenico mentre mostra, cosa non usuale per delle leggi antiterrorismo in navigazione, la plancia di comando.

“Per adesso vediamo come andrà il periodo, poi decideremo cosa cambiare e modificare". A bordo, magari a settembre quando il mare non permetterà le traversate, potrebbero svolgersi anche altri incontri, convegni, soprattutto nell’area più in alto, quella con le poltroncine blu e i tavolini. Intanto però lo sguardo è alla Croazia. Resta solo da preparare i bagagli per le prossime vacanze sull’altra sponda dell’Adriatico.

Ma dicevamo della presenza delle Scuole per l'attuazione del “Customer Satisfaction", questionario realizzato dagli studenti dell'Unimol per la GSTravel. Il questionario verrà posto ai passeggeri che salperanno da Termoli per la Croazia e viceversa durante la stagione 2018. Questa è una prima collaborazione tra l'Unimol e l'affermata azienda termolese con la speranza naturalmente di poter in futuro avere altre opportunità e le parole sia dell'armatore Guidotti e quelle del professore universitario Angelo Presenza sono andate spedite e benauguranti in questo senso.

Anche la presenza degli studenti dell'Alberghiero Federico di Svevia che studiano accoglienza turistica era indirizzata in questo senso; anzi durante la stagione a bordo dell'Overcraft Zenit ci sarà spazio per alcuni studenti che metteranno a frutto le loro capacità sempre nell'ambito dell’alternanza scuola-lavoro e così avranno modo di mettere a frutto le loro esperienze.

In questo, la lungimiranza dell'armatore Domenico Guidotti, che proviene da una dinastia di uomini nati, cresciuti e vissuti per il mare, è molto avanti. Lo Zenit dal 24 aprile e per una decina di giorni sarà a Ravenna a “rifarsi” il look esterno per essere poi pronto alla nuova e intrigante avventura che aprirà un corridoio tra Termoli e la Croazia.