Sportello unico in materia civile, dal 3 maggio la rivoluzione in Tribunale

LARINO. Nuova iniziativa portata a compimento dal presidente del Tribunale di Larino Michele Russo in collaborazione col direttore amministrativo Vincenzo Musacchio. In dirittura d’arrivo c’è infatti l’istituzione dello sportello unico in materia civile. A partire dal 3 maggio 2018 sarà operativo lo sportello unico in materia civile situato al secondo piano del Palazzo di giustizia. Inizialmente, in via sperimentale, lo sportello sarà operativo dalle ore 8 alle ore 12, dal lunedì al venerdì. Il sabato potranno essere depositati solo gli atti in scadenza appositamente documentati. La disciplina delle attività di sportello seguirà quanto espressamente indicato nel regolamento allegato alla presente comunicazione.

La novità è stata trasmessa ai tre Consigli degli ordini forensi di Larino, di Campobasso e di Isernia, oltre che pubblicato nel sito internet del Tribunale di Larino e affisso nelle bacheche del Tribunale. Obiettivo è promuovere il miglioramento dei rapporti tra il tribunale e la sua utenza. In questo modo si è inteso potenziare il servizio al pubblico, ribadendo in tale modo la funzione sociale dell'amministrazione della Giustizia in un ambito che richiede particolare sensibilità e competenza. Allo svolgimento dell'attività di sportello sarà adibito personale idoneo, in modo da garantire competenza specifica e comprovata esperienza nei servizi inerenti alla materia civilistica ed entro i limiti del profilo professionale di appartenenza.