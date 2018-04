«No Snam Abruzzo» in trasferta a Guglionesi con Augusto De Sanctis

GUGLIONESI. «Mentre i volantini dei candidati alle regionali svolazzano indisturbati per il paese trasformando le strade in una patina di simboli privi di contenuti, in biblioteca si è tenuto un interessante incontro su ciò che le istituzioni ci hanno e ci tengono nascosto- sostengono i ragazzi del No Snam di Guglionesi- la trasformazione dei nostri territori in un grande hub del gas, condannando il presente e il futuro dei questi territori a deturpazione paesaggistica, rischi sismici ed esplosivi, lassismo economico, affari loschi di camorristi assetati di soldi e istituzioni complici e corrotte. Saremo visionari ma crediamo in un altro mondo. E lottiamo». Un incontro per dire no al grande gasdotto Salento-Sulmona che, ha visto protagonisti tanti giovani che sperano in un esame di coscienza dei “grandi”, dei “potenti”, delle regioni che hanno già firmato per la costruzione di questo “mostro” che servirà a portare il gas nel nord Europa. Tanti i cittadini che hanno terre, campagne e casali nella zona del Sinarca, quella dove sorgeranno i lavori del gasdotto, di queste cisterne che andranno a contenere il gas. Ne ha parlato Augusto De Sanctis del “No Snam Abruzzo”, nella biblioteca comunale di Guglionesi davanti a tanti curiosi che hanno cercato di comprendere i danni che quest’opera potrebbe causare.

Essa non porterà guadagni o incentivi per i cittadini che la subiranno ma anzi un probabile aumento delle bollette e non porterà fornitura ulteriore di gas ai cittadini ma al contrario il gas verrà venduto da Snam ai paesi del nord Europa. I nostri territori verranno semplicemente trasformati in un grande centro di estrazione, distribuzione e stoccaggio di gas fossile (Hub del gas). Un’opera di grande impatto ambientale che andrebbe a rovinare il panorama della nostra penisola. Un'opera che provoca mini terremoti come sostengono i geologi e che a lungo andare potrebbe provocare di grandi e con grandi rischi. Un'opera che in alcune zone andrebbe a sorgere proprio nei territori del cratere: basti pensare ad Amatrice e Norcia. Un'opera mostruosa a cui i comitati No Snam, No Trivelle e l'@ltra Guglionesi dicono No! E con loro tanti cittadini.

Tuttavia, la stessa Snam ha voluto precisare i termini della questione.

«Il progetto Rete Adriatica è strategico per il nostro Paese, in un contesto di declino della produzione nazionale di gas (già oggi inferiore al 10% del fabbisogno) e di aumento dei consumi (+6% circa nel 2017 rispetto all’anno precedente). Non parliamo di un “mostro” né di “cisterne che andranno a contenere il gas”, bensì della realizzazione di cinque metanodotti distinti (due dei quali già in esercizio) funzionalmente autonomi e indipendenti, interrati e sicuri, i cui lavori – peraltro – non ricadranno in alcun modo sui territori del Molise. Snam opera in Italia da oltre 75 anni e realizza infrastrutture del gas seguendo le più rigorose normative internazionali, anche sulla sismicità. In Italia oggi ci sono 34mila chilometri di metanodotti, 1.000 dei quali in Abruzzo: in occasione dei principali eventi sismici degli ultimi 40 anni, dal Friuli all’Irpinia, dall’Abruzzo all’Emilia, le opere non hanno mai subito danni e non si sono mai verificate interruzioni delle forniture. Non ci sarà alcuna “deturpazione paesaggistica”: al termine dei lavori Snam effettua da sempre attività di ripristino delle condizioni naturalistiche e paesaggistiche originarie. Infine, non corrisponde al vero l’affermazione secondo la quale Rete Adriatica sarebbe funzionale alla vendita di gas all’estero, con “un probabile aumento delle bollette”.

l contrario, il progetto è funzionale alla copertura del fabbisogno energetico del Paese nel medio-lungo termine e all’aumento dell’affidabilità e della sicurezza del sistema italiano di trasporto, con benefici anche sui costi finali dell’energia per i consumatori. Snam è un puro operatore infrastrutturale e non si occupa di vendita di gas».