Divieto di sosta vicino alla Torretta per i lavori al nuovo depuratore

TERMOLI. A causa dei lavori di completamento dell’impianto di depurazione del Sinarca, il dirigente della Polizia Municipale con ordinanza n.79 del 21 aprile 2018, comunica modifiche alla viabilità.

In particolare a partire da oggi e per i successivi 5 giorni vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 00.00 alle 24.00 nell’area compresa tra via Vespucci in corrispondenza della rotatoria ‘Torre Saracena’ raccordo innesto in entrata alla tangenziale lato sud direzione Sinarca.