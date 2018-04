Nuovi pneumatici quattro stagioni sempre migliori

Continental AllSeasonContact rappresenta il primo pneumatico premium quattro stagioni realizzato dalla casa tedesca, specializzata nelle gomme invernali di successo. Da sempre orientata verso la produzione di coperture stagionali – nella ferrea convinzione che in inverno i pneumatici invernali e in estate quelli estivi rappresentino la soluzione migliore – Continental ha deciso di produrre una gomma all season sfruttando i progressi tecnologici del settore negli ultimi anni, che permettono ora di dar vita a pneumatici quattro stagioni performanti ed equilibrati, senza dover sacrificare troppo sull'altare del compromesso.

Così sono nati i Continental AllSeasonContact. Si tratta di un pneumatico a vocazione "cittadina", come si può intuire già dal suo look: sul fianco è infatti presente il disegno della skyline di una non meglio identificata città, che in un certo senso delimita i confini di utilizzo del Continental all season all'interno del contesto cittadino. Partendo dalle ottime – e pluripremiate – basi dei suoi pneumatici invernali, il costruttore tedesco ha lavorato in sede progettuale per ampliare il range di utilizzo della gomma in modo da renderla quattro stagioni e dunque valida durante tutto l'anno, percorrendo in direzione opposta la strada tracciata da Michelin e dal suo CrossClimate, ritenuto un pneumatico all season ma sempre definito dall'azienda francese "un pneumatico estivo con certificazione invernale". Il risultato raggiunto da Continental è una gomma equilibrata, capace di ben figurare sulla neve e gestire in maniera ottimale l'aquaplaning e di offrire performance adeguate anche sull'asciutto, il tutto senza sacrificare la resistenza al rotolamento.

Come è stato sviluppato il Continental AllSeasonContact?

Partendo da un foglio bianco per questo che è il primo pneumatico quattro stagioni di Continental, lo sviluppo ha coinvolto la struttura della copertura, le mescole e ovviamente il design del battistrada. Per la gomma è stato impiegato un compound adattivo realizzato con una mescola a base di silice e particolari resine che incrementano l'aderenza su strade bagnate e innevate,con vantaggi soprattutto in fase di frenata. Nella progettazione si è preso spunto dalle caratteristiche del WinterContact TS 860 – da molti ritenuto il pneumatico invernale più valido – per creare una gomma ad elevata efficienza nelle condizioni tipiche dell'inverno che rendono scivoloso l'asfalto. Anche il battistrada è stato realizzato in funzione adattiva, con un numero ridotto di lamelle per non inficiare la resistenza al rotolamento in estate e garantire adeguata aderenza su fondi bagnati e innevati; le spalle sono più “aperte” rispetto ai pneumatici prettamente estivi per contrastare in maniera migliore l'effetto aquaplaning e l'aderenza sulla pioggia è assicurata dal particolare disegno delle scanalature presenti sul battistrada, aumentando la stabilità complessiva in curva. Per ottenere un grip superiore nei mesi estivi è stata incrementata la rigidità dei tasselli attraverso la riduzione delle lamelle sinusoidali, che ha permesso anche di ampliare la superficie di gomma a contatto con il fondo stradale, a tutto vantaggio della stabilità e della tenuta di strada soprattutto in curva.

Un pneumatico per guidatori “cittadini”

Il Continental AllSeasonContact può inoltre fare affidamento su una costruzione particolare della carcassa che consente di ottimizzare la dissipazione dell'energia prodotta, migliorando in tal modo i parametri relativi alla resistenza al rotolamento; pur trattandosi di un pneumatico quattro stagioni, i valori non sono molto dissimili da quelli di una gomma estiva. Se da un lato questo rappresenta un vantaggio – nello specifico per quel che concerne i consumi di carburante – dall'altro rende l'AllSeasonContact un pneumatico quattro stagioni da impiegare in condizioni non eccessivamente invernali e in contesti prevalentemente urbani. Mostra infatti dei limiti quando le condizioni meteo sono più severe e non è indicato per chi guida in strade di montagna; inevitabilmente nella realizzazione di una gomma all season si deve scendere a compromessi e Continental ha voluto creare un pneumatico quattro stagioni con una vocazione più estiva, dato che l'azienda offre già il meglio in fatto di coperture invernali, destinato alla fetta più ampia di automobilisti, ovvero coloro che usano l'auto in città e dunque di norma non devono fare i conti con condizioni climatiche estreme.