Molise nella top ten Ue per disoccupazione lunga durata, Frattura: sbilanciati sul Terziario

CAMPOBASSO. Il Molise (72,8%) figura al nono posto della top ten su 275 regioni dell'Ue ad avere la parte di disoccupazione di lunga durata (12 mesi e oltre) tra le più elevate, nel 2017. Risulta dai dati diffusi da Eurostat. Precedono il Molise due territori d'oltremare francesi Mayotte e Guyana, e sei regioni greche (Attica; Tessaglia; Dytiki Ellada; Ipeiros; Sterea Ellada; Peloponneso). La media della disoccupazione di lunga durata nel 2017 è salita al 45%.

«Non è emerso nulla di più di quello che già sapevamo, e cioè che in un territorio la cui economia è fortemente sbilanciata dal terziario pubblico, chi perde il lavoro non ha molto mercato, specie se ha una certa età».

Risponde così il presidente uscente della Regione Molise Paolo Frattura, non candidato alle elezioni che lo scorso 22 aprile hanno eletto il candidato di centrodestra Donato Toma.

«E' per questo che la nostra politica negli anni precedenti ha lavorato per esempio per instaurare l'Area di Crisi - continua Frattura - era necessario un piano, altro che certi racconti, dare certezze alle aziende proprio per quei motivi. va anche detto che comunque quando siamo arrivati nel 2013 abbiamo trovato 95 mila occupati e oggi ce ne andiamo con 107 mila, cioè 12 mila in più in 5 anni».