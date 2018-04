Ottimo lavoro degli studenti dell’Istituto Tiberio a bordo del catamarano Zenit

TERMOLI. “I ragazzi stanno svolgendo un ottimo lavoro. Sono attenti, puntuali e si stanno impegnando in tutte le mansioni nel migliore dei modi” – dichiara Domenico Guidotti, titolare della Guidotti Ships, azienda che sta ospitando i ragazzi delle classi III B CI, III A CN, IV A CN, V A CN dell’Istituto Tecnico Nautico di Termoli per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro.

Anche quest’anno, l’iniziativa sta riscuotendo grande soddisfazione tra gli studenti, tra i soggetti ospitanti come anche tra i professori che ogni anno si occupano del progetto con la massima dedizione. “L’iniziativa, introdotta dalla legge 107 del 2015 chiamata anche Legge della Buona Scuola, stabilisce che vengano effettuate 400 ore negli ultimi tre anni del percorso scolastico di quello che si può definire un primo impatto con il mondo del lavoro e della messa in pratica di quello che si studia tra i banchi” - spiegano i professori Giordana Marchetti, Costantino Squeo, Alfredo Trivisonno e la preside, Ida Iuliani –“Gli studenti hanno così modo di apprendere in maniera pratica la teoria, sperimentare sul campo e mettersi in gioco. Ancora più importante è forse poi l’opportunità che hanno di confrontare sé stessi con gli altri, con i colleghi, i responsabili, di cominciare a destreggiarsi tra le reti di relazioni che si creano nel mondo del lavoro e capire che dopo la scuola dovranno affrontare il mondo in maniera indipendente contando sulle proprie forze”.

L’impegno dei ragazzi è davvero notevole, considerando che “molti sono fuori sede e che a volte non rientrano a casa prima delle 21 per via della rete dei trasporti regionale o interregionale che non ha tratte così frequenti” – continuano i professori.

“Ringraziamo davvero i soggetti ospitanti, le aziende del territorio a cui rivolgiamo due volte la nostra stima, da un lato perché sono riuscite a diventare realtà consolidate negli anni, hanno il coraggio e la competenza di fare impresa, dall’altro perché, essendo poche sul territorio, si fanno carico di un numero sostanziale di studenti nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro”, concludono i docenti.

Anche Domenico Guidotti si dice entusiasta e dichiara: “Sono molto soddisfatto del lavoro degli studenti che si stanno impegnando tantissimo. Quest’ anno, poi, è un anno speciale dato che hanno avuto modo di mettere in pratica le proprie competenze su un’imbarcazione diversa, il catamarano Zenit, che salperà per la Croazia a partire dal 31 maggio 2018. Da ex studente del Nautico è una grande emozione vedere l’impegno e la dedizione dei ragazzi. Devo dire che, nelle loro mani, il futuro dei marittimi promette davvero bene”.